Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ ÇORBA TARİFİ

TEL ŞEHRİYELİ ÇORBA MALZEMELER

2 adet domates

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3-4 dal maydanoz

1 kase tel şehriye

2 tavuk suyu

1 çay kaşığı tuz, kimyon ve pul biber

TEL ŞEHRİYELİ ÇORBA NASIL YAPILIR?

Tencereye sıvıyağ ile domatesleri ardından da salçayı ekleyin. Sos birbirine karışınca üzerine su ya da tavuk suyunu ekleyerek karıştırın. Su kaynamadan tel şehriyeleri tencereye dökün. Çorba kaynadıktan sonra yaklaşık 2 dakika sonra şehriyeleriniz de pişmiş olacaktır. İçine tuzu baharatları ve dilerseniz maydanozu atıp ocağın altını kapatın. 1-2 dakika dinlendirdiğiniz çorbanızı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ ANA YEMEK TARİFİ

MACAR GULAŞ MALZEMELER

Yarım kilogram kuşbaşı dana eti

2 adet soğan

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet kırmızı biber

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı tuz (arzuya göre miktarı değiştirebilirsiniz)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1/2 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı tepeleme un

2 su bardağı su

MACAR GULAŞ NASIL YAPILIR?

Geniş bir tencerede tereyağı ve sıvı yağını kızdırın. Doğranmış soğan, kırmızı biber ve sarımsakları 2-3 dakika yağda çevirdikten sonra tüm baharatları ekleyin ve karıştırın. Ardından etleri ilave ederek suyu çekene kadar kavurun. Salçayı ekleyip, kokusu çıkana kadar karıştırın ve ardından suyu ekleyin. Ayrı bir kasede, unu ve yemeğinizden 1 kepçe suyu pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırın ve yavaş yavaş tencereye ekleyin. Bir taşım kaynadıktan sonra, ocağın altını kısın ve etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Macar gulaşı servis tabağına alın. Afiyet olsun.

FIRINDA KAŞARLI MANTAR MALZEMELER

Taze kültür mantarı

Tereyağı

Rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

FIRINDA KAŞARLI MANTAR NASIL YAPILIR?

Mantarları temizleyerek kabuklarını soyun. Bir fırın kabına yan yana dizin. Üzerine tuz serperek birer çay kaşığı tereyağı yerleştirin. 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirin. Daha sonra fırından alınıp üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Peynirler kızarıncaya kadar yaklaşık 10 dakika daha fırında tuttuktan sonra sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun.

İFTAR MENÜSÜ TATLI TARİFİ

YALANCI TAVUK GÖĞSÜ MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

100 gr tereyağı

1 paket vanilya

2 adet damla sakızı

ÜZERİ İÇİN

Toz tarçın

YALANCI TAVUK GÖĞSÜ NASIL YAPILIR?

Derin bir tencerede tereyağını eritin ve unu ekleyip iyice karıştırarak yoğun bir kıvam elde edene kadar karıştırın. 1 dakika içinde şeker ve sütü peş peşe ekleyin. Damla sakızlarını havanda dövüp elde ettiğiniz toz halindeki damla sakızını karışıma ekleyin. Suda çözdürdüğünüz nişastayı da koyun. Hemen ardından vanilyayı ekleyin. İçeriğindeki nişasta nedeniyle tatlınız yoğunlaşmaya başlayacak, topaklanmaması için süreli karıştırın. Muhallebi kıvam aldıktan sonra sıkı bir süzgeçten geçirin ve 10 dakika soğumaya bırakın. 10 dakika sonra 3 dakika boyunca bir mikser yardımıyla çırpın. Yalancı tavuk göğsümüz hazır. Kaselere alarak üzerine tarçın serpin. Afiyet olsun...