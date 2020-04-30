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Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ

YAYLA ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

7 su bardağı su

1 fincan pirinç

1 su bardağı yoğurt

1 yumurta

2 kaşık un

Tuz

ÜZERİ İÇİN

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Nane

YAYLA ÇORBASI NASIL YAPILIR ?

Suyu tencereye boşaltıp, ocağın altını açın, bu sırada pirinçleri yıkayın. Su biraz ısınınca pirinci ekleyin ve pişmesini beklerken derin bir kasede un, yoğurt ve yumurta üçlüsünü birleştirin. Malzemelerin oda sıcaklığında olması işinizi kolaylaştırır. Karışımı tel çırpıcı ile hızlıca karıştırın ve tencereden sıcak su ekleyin. Bu sırada karıştırmaya devam edin. Pirinç pişince yoğurtlu karışımı tencereye boşaltın. Çorbanın kesilmemesi için en önemli şey su ile yoğurtlu karışımdan birinin soğuk olmaması ve çırpıcı ile sürekli karıştırılmasıdır. Çorbanın altını kısın ara ara karıştırmaya devam edin. Ardından tavada sıvı yağ ile tereyağını eritin üzerine nane dökün ve biraz pişirin. Naneli sosu kaynayan çorbaya dökün 1 dakika daha pişirip altını kapatın. Biraz dinlendikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

FIRINDA SEBZELİ TAVUK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kilo tavuk but

4 adet patates,

1 adet soğan

1 adet orta boy havuç

1 su bardağı kadar bezelye

2 diş bütün sarımsak

Sosu için;

1 yemek kaşığı salça

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber, köri, kimyon

1 tatlı kaşığı pul biber,kekik

Yarım çay kaşığı tuz

FRINDA SEBZELİ TAVUK NASIL YAPILIR?

Patatesleri, havucu soyup küp küp doğrayın. Derin bir kapta tavuğun sosunu hazırlayıp butları da içine atıp karıştırın . Ardından patates,havuç ve bezelyeleri de ekleyip iyice sosa bulayın. Soğanları yemeklik doğrayıp aynı karışıma atın. Tercihen yemeğe bu aşamada bütün sarımsak da ekleyebilirsiniz. Fırın tepsisi ya da borcama kapta karıştırdığınız malzemeleri boşaltın. Üzerine 2-3 su bardağı arası su ekleyip, üzerini folyoyla kapatın. Ardından önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 1,5 saat pişirin. Çatalla kontrol ettiğinizde sebzeler ve tavuk yumuşamışsa yemeğimiz pişmiş demektir. Afiyet olsun...

PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı arpa şehriye

1 su bardağı baldo pirinç

1,5 su bardağı sıcak su ya da tavuk suyu (Sade pirinç pilavı için 1 bardak su kullanılmalı)

1 çay kaşığı tuz

PİRİNÇ PİLAVI NASIL YAPILIR?

Pirinç pilavı tarifine pirinçleri yıkayarak başlamanızı öneririz. Yıkanan pirinç dinlenirken altı yapıştırmayacak bir tencerede tereyağı ve sıvı yağı eritin. Şehriyeyi süzgeçte sudan geçirin ve kızaran yağda rengi değişine kadar kavurun. (Sade yapacaksanız şehriye kavurma işlemini atlayarak ve suyu malzemeler 'de anlattığımız gibi azaltarak aynı tarif ile sade pirinç pilavı yapabilirsiniz.) Dinlenmiş pirinçlerinizi tencereye koyup üzerine birkaç damla limon sıkın. 1 dakikadan az süre karıştırın. Suyunuzu ekleyin ve ocağın altını kısıp pilav tenceresinin kapağını kapatın. Yaklaşık 10 dakika sonra kapağını kaldırın bir tur karıştırıp suyunu çekmiş mi diye kontrol edin. Suyunu çektiyse altını kapatın ve dinlenmeye alın. Bu sırada soğumaması için bir örtü ile tencereyi sarabilirsiniz. Afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

FIRIN SÜTLAÇ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı şeker

1 çay bardağı pirinç

1 yemek kaşığı tepeleme nişasta

1 yumurta sarısı

1 paket vanilya

1,5 su bardağı su

FIRIN SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?

İlk olarak pirinci yıkayıp, 1,5 su bardağı su ile suyu çekene kadar pişirin. Suyunu çeken pirince şeker ve sütü ilave edin ve yaklaşık 10 dakika kaynatın. Nişastayı az bir suyu ile ve yumurta sarısını da ilave edip çırparak, kaynayan süte sürekli karıştırarak ilave edilir. Sütlacın kıvamı tahinden biraz cıvık olmalı. 1-2 taşım kaynadıktan sonra vanilya ilave edip, ocağı kapatın. Isıya dayanıklı kaplara koyduğumuz sütlacı, içi su dolu fırın tepsisine koyun. Tepsinin yarısını su ile doldurun. Önceden ısıtılmış 200 derece fırının üst rafında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırında Sütlaç servise hazır afiyet olsun.