Valilikten açıklama yapıldı! Bugün okullar tatil mi? 15 Ocak Perşembe okul var mı?
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ve soğuk hava dalgasıyla kar yağışı birçok kenti etkisi altına aldı. Kar yağışının etkili olduğu illerde hava koşulları hayatı olumsuz etkilerken, bazı kentlerde okullar tatil edildi. Bu kapsamda 15 Ocak Perşembe günü okula gidecek olan öğrenciler, valilikten gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "Bugün okullar tatil mi? 15 Ocak Perşembe günü okul var mı?" İşte kar tatili olan iller listesi...
Kar yağışı yurdu etkisi altına aldı. Kar yağışının beklendiği illerde, okulların durumu merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi 14 Ocak Çarşamba günü olumsuz hava koşulları nedeniyle Afyonkarahisar, Van, Kastamonu, Konya, Kars, Şırnak, Sivas gibi illerde eğitime 1 gün ara verilmişti. Başta İstanbul, Ankara ve Bursa olmak üzere öğrenciler 15 Ocak Perşembe günü ders yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, "Bugün okullar tatil mi? 15 Ocak Perşembe günü okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte okulların tatil olduğu iller...
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı kentlerde valilikler okulların tatil edildiğini duyurdu. İşte okullarda kar nedeniyle eğitime ara verilen iller.
RİZE
Rize'nin Çayeli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.
İlçe Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezinde kar yağışının olmadığı ancak köylerde yağışın devam ettiği belirtildi.
İlerleyen saatlerde hava sıcaklığının düşmesinin öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Buzlanma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. İlçe merkezimizde ise eğitim ve öğretimin devam edilmesine karar verilmiştir."
TUNCELİ
Tunceli’de buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı buzlanma ve don olayları nedeniyle, oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; 15 Ocak 2026 Perşembe günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.
BİTLİS
Bitlis’te olumsuz hava şartları nedeniyle Adilcevaz, Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerindeki tüm okullarda, merkez ilçe, Tatvan ve Ahlat ilçelerinde ise köy okulları ve taşımalı eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre; ilimiz genelinde kar yağışı devam etmekte olup, hava sıcaklarının düşmesi ve aşırı soğuklara bağlı olarak buzlanma riski bulunmaktadır. Öğrenci ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak, 15 Ocak 2026 Perşembe günü Adilcevaz, Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerimiz genelinde tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde, Merkez ilçemiz, Tatvan ilçemiz ve Ahlat ilçemiz de ise köy okulları ve taşımalı eğitim-öğretime bir 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, Adilcevaz, Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerimiz de kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı olan personellerimiz de idari izinli sayılacaktır. (Verilen hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli tedbirler alınacaktır" denildi.
ORDU
Ordu Valiliği, kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle 8 ilçenin tamamında, 5 ilçede ise kısmi olarak eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışından dolayı oluşan buzlanma ve don riski nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitim ve öğretime 15 Ocak Perşembe günü 1 gün ara verildiği belirtildi.
TRABZON
Trabzon'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Hayrat ve Tonya kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, kar ve buzlanma nedeniyle ilçelerdeki tüm okullarda eğitim yapılmayacak.
Çaykara ve Of ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.
NİĞDE
Niğde Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Ocak Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada muhtemel risklerin önüne geçilmesi amacıyla il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 15 Ocak Perşembe günü eğitime ara verilmesine karar verildiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, eğitime ara verilen gün kapsamında anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları ile malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı bildirildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birim amirlerince değerlendirileceği kaydedildi.
SİNOP
Sinop'ta buzlanma riski nedeniyle 3 ilçede taşımalı eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte yaşanan kar yağışı sonrası bazı bölgelerde düşen hava sıcaklıklarına bağlı olarak buzlanma riski oluştuğu vurgulandı.
Açıklamada, bu kapsamda, oluşan buzlanma sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak Ayancık ve Türkeli ilçelerinin tamamında, Boyabat ilçesinde ise kısmi olarak 15 Ocak Perşembe günü taşımalı eğitime ara verildiği aktarıldı.
MALATYA
Malatya'nın Pütürge ve Arapgir ilçelerinde kar nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Pütürge ve Arapgir ilçelerinde kar ve tipi etkisini sürdürüyor.
İki ilçede kar nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.
SAMSUN
Samsun'un Bafra ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki bazı okullarda bugün eğitim yapılmayacak.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Bafra ilçesindeki bazı okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.
Müstecep İlkokulu ve Ortaokulu, Ortadurak İlkokulu ve Ortaokulu, Kolay Lisesi, Kolay Ortaokulu ile Neyzen Tevfik İlkokulunda bugün eğitim yapılmayacağı aktarılan açıklamada, ayrıca bazı kırsal mahallelerden gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.
İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.
HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan rapora göre İstanbul'a yeniden kar geliyor. Yurt genelinde sıcaklıkların hafta sonuna kadar 12 derecelere çıkacak. Hafta sonu itibarıyla yeni bir soğuk hava girişi nedeniyle sıcaklıklar 5 derece birden düşecek. Pazar günü ise İstanbul'da yeniden kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kar yağışının pazartesi günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 18-19 Ocak tarihlerinde karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.
AKOM'un sosyal medya hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporunda, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın etkisini kaybetmesiyle, sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında ve 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceğinin öngörüldüğü aktarıldı.
Raporda, en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının, parçalı ve az bulutlu hava beklenen bugün 8/12, parçalı bulutlu hava tahmin edilen 16 Ocak Cuma günü 6/12, parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu hava öngörülen 17 Ocak Cumartesi günü 3/7 derece olacağı kaydedildi.
Kentte 18 Ocak Pazar ve 19 Ocak Pazartesi günleri karla karışık yağmurun beklendiği belirtilen raporda, en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının pazar günü 2/5, pazartesi günü ise 3/6 olacağının öngörüldüğü aktarıldı.
Raporda, en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 8 derece olması beklenen 20 Ocak Salı günü ise kentte havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın ve Kastamonu'nun iç kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Kar örtüsünün 5-20 santimetre olacağı, yağışın gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı, yüksek kesimlerde tipi ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.