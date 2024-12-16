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        Haberler Bilgi Gündem Bugün okullar tatil mi? 17 Aralık Salı okul var mı, hangi illerde okullar tatil edildi, valilikten açıklama geldi mi?

        Bugün okullar tatil mi? 17 Aralık Salı günü okul var mı?

        Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle soğuk havalar kendini hissettirmeye başladı. Kar yağışının etkili olduğu illerde fırtına ve buzlanma hayatı olumsuz etkilerken, bazı illerden valilikler okulların tatil edildiğini duyurdu. Kar yağışının beklendiği illerde öğrenci ve veliler, "Bugün okullar tatil mi?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte 17 Aralık Salı kar tatili olan iller listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 21:46 Güncelleme: 17.12.2024 - 00:13
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        Kar tatili olan iller listesi... Kış aylarının gelişiyle birlikte kar yağışı bazı illerde etkili olmaya başladı. Kar yağışının etkisini arttığı illerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler okulların tatil ediliğini duyuruyor. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri hangi illerde okulların tatil olduğunu mercek altına aldı. Peki, "Bugün okullar tatil mi? 17 Aralık Salı okul var mı, valilikten açıklama geldi mi??" İşte detaylar...

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        BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 17 ARALIK SALI?

        ARTVİN

        Artvin'de kar yağışı, don ve aşırı buzlanma nedeniyle il merkezi ile Şavşat, Murgul ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, il genelinde devam eden kar yağışının yanı sıra don ve aşırı buzlanma beklendiği belirtildi.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler dikkate alınarak merkez ilçe ve bağlı köyler ile Şavşat ve Murgul ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime, Borçka ilçesinde ise taşımalı eğitime 17 Aralık Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir."

        Açıklamada merkez, Şavşat ve Murgul ilçelerinde kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.

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        17 ARALIK SALI BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya'nın doğu kıyıları, Trabzon, Rize, Artvin, Hatay, Osmaniye, Ardahan, Kayseri, Aksaray, Kahraman ve Niğde çevrelerinin yağışlı olup kıyılarda sağanak ve yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Batı Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

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        16 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ BAZI İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ

        Artvin, Bolu, Çorum ve Rize'de 16 Aralık Pazartesi günü olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmişti.

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