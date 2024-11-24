Okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi okul var mı, kar tatili olan iller ve ilçeler belli oldu mu?
Bugün okullar tatil mi sorusu öğrenci ve velilerin gündemindeki yerini aldı. Türkiye kar yağışının etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), fırtına, sağanak ve kar yağışı nedeniyle 35 ili sarı, 20 ili de turuncu kodla uyardı. Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu. Hal böyleyken eğitime ara verilen iller ve ilçeler için gözler valiliklerden gelecek son dakika duyurulara çevrildi. Peki, 25 Kasım Pazartesi okullar tatil mi, kar tatili olan il ve ilçeler hangileri, belli oldu mu? İşte okullarda son durum…
Bugün okullar tatil mi sorusunun yanıtı öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yönünü İç Anadolu illerine çevirdi. Yurdun pek çok kentinde vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı. Ankara, Sivas, Kayseri dahil birçok kent merkezi kar altında kaldı. Ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporu ile bugün 35 ili sarı, 20 ili turuncu kodla uyardı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların durumu merak konusu oldu. Gözler Valilik açıklamalarına çevrildi. Peki, 25 Kasım Pazartesi okullar tatil edilecek mi, kar tatili olan iller ve ilçeler belli oldu mu? İşte, 25-28 Kasım hava durumu…
TÜRKİYE KAR YAĞIŞININ ETKİSİ ALTINDA!
Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava devam ediyor.
Fırtına, sağanak ve kar yağışı yurt genelinde etkisini gösterirken, sıcaklıklar da mevsim normallerinin altına düştü.
Bolu Dağı geçişinde dün başlayan kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini artırdı, bölgede kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.
Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli güzergah olan Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde yağış nedeniyle ulaşım aksadı.
Her iki yol güzergahı üzerinde meydana gelen hasarlı kazalar ve kayan araçlar nedeniyle belirli bölgelerde ulaşım durma noktasına geldi.
METEOROLOJİ 55 İLİ SARI VE TURUNCU KOD İLE UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından hava durumu tahmin raporu ve haritası yayımlandı. Haritada; 20 il turuncu, 35 il ise sarı kodla uyarıldı. Fırtına, sağanak ve kar yağışının devam edeceği bildirildi.
Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.
TURUNCU VE SARI KODLA UYARILAN 55 İL
Sarı kodla uyarılan 35 il şu şekilde sıralandı;
Sinop, Samsun, Amasya, Yozgat, Nevşehir, Aksaray, Konya, Isparta, Burdur, Muğla, Kayseri, Niğde, Karaman, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Erzurum, Artvin, Kars, Ağrı, Muş, Batman, Bitlis, Siirt, Van, Şırnak, Hakkari.
Turuncu kodla uyarılan 20 il şu şekilde sıralandı;
Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Antalya, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Erzincan, Tunceli, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Rize.
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, 25 KASIM PAZARTESİ KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELER BELLİ OLDU MU?
NİĞDE
Valilikten yapılan açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 günlüğüne ara verildiği bildirildi. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
NEVŞEHİR
Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise bölgede aralıklarla devam eden kar, olası buzlanma riski ve olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretimin 25 Kasım Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.
ADANA
Adana’nın Feke, Saimbeyli ilçelerinde de köy okullarında Tufanbeyli ilçesinde ise tamamen eğitime 1 gün ara verildi. Feke ve Saimbeyli ilçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeni ile köy okullarında eğitime pazartesi günü ara verilmiştir” denildi. Tufanbeyli Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile, kronik hastalığı bulunanlarla çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
ORDU
Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğunu belirtildi.
Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikçeli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerindeki okullarda eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, bu bölgelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
YOZGAT
Yozgat Valiliği de yaptığı açıklamada, "Soğuk hava ve tipi nedeniyle il genelinde 25.11.2024 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verdi.
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane'de de bugün sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının 25 Kasım tarihine kadar devam edeceği ve hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak yollarda oluşacak buzlanmayla birlikte ulaşımda aksamalar olabileceği değerlendirildi.
Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime 1 günlüğüne ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği ile kanser ve kronik ağır hastalığı olan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin de 1 günlüğüne idari izinli sayılacağı kaydedildi.
BAYBURT
Bayburt Valiliğinin yazılı açıklamasında ise yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 25 Kasım Pazartesi eğitime ara verildiği bilgisi paylaşılarak, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
BOLU
Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bolu merkez ve tüm ilçelerde 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadesine yer verdi. Vali Aydın, engelli ve hamile kamu personelinin de 25 Kasım'da 1 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.
SİVAS
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verildiğini belirtti. Şimşek, çocuklardan kar yağışının keyfini çıkarıp bol bol kitap okumalarını istedi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile ve engelliler ile kronik hastalığı olanlar da bir gün süreyle idari izinli sayılacak.
TOKAT
Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi. Açıklamada, öğrencilerin sorun yaşamaması için il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacağı duyuruldu. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.
KASTAMONU
Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında 25 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği ifade edildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
KARAMAN
Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte eğitim ve öğretime, tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil 1 gün ara verildiği belirtildi.
MALATYA
Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; "İlimizde devam eden kar yağışı, sis ve fırtına nedeniyle, ulaşımda meydana gelen olumsuzluklar değerlendirilerek (Pazartesi) il genelinde eğitime 1 (bir) gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.
ÇANKIRI
Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı köylerin tamamında 25 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime ara verildiği ifade edildi.
SAMSUN
Samsun'un Asarcık ve Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan bilgiye göre, Asarcık ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm kademelerde, Havza ilçesinde de taşımalı eğitime 25 Kasım Pazartesi günü ara verildi.
SİNOP
Sinop’ta da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının yarın da devam etmesinin beklendiği vurgulandı.
Bu kapsamda, önleyici tedbir olarak il genelinde taşımalı eğitime ara verildiği kaydedilen açıklamada, “İlimizde etkili olan sağanak yağış, kuvvetli fırtına ve yüksek kesimlerde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak ilimiz genelinde tüm resmi ve özel okullarda ve özel eğitim kurumlarında 25 Kasım 2024 Pazartesi günü taşımalı eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir.” denildi.
KARABÜK
Karabük Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, Eflani ilçesinin tamamında, Karabük İl merkezi ve diğer ilçelerde ise 25 Kasım Pazartesi günü sadece taşımalı eğitim ve öğretime (1) gün süreyle ara verilmiştir” denildi.
BİNGÖL
Bingöl'de kar yağışı nedeniyle Yayladere, Yedisu, Kiğı ve Adaklı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Adaklı, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimizde devam eden olumsuz hava koşullarına bağlı olarak tedbir amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki (ana sınıfı, müstakil anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) eğitim kurumlarında 25.11.2024 Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personeller de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.
RİZE
Rize'nin İkizdere ilçesinde etkili olan kar nedeniyle 25 Kasım Pazartesi eğitime ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlçede yaşanan yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı, önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilerimiz ve tüm okullarımız için eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."
TUNCELİ
Tunceli’de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pertek ve Çemişgezek ilçeleri hariç olmak üzere Tunceli merkez ve diğer ilçelerinde köy okulları ve taşımalı eğitim dahil eğitime 1 günlük kar tatili molası verilmiştir" dedi.
ERZURUM
Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji 12’inci Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre İlimizde etkili olan olumsuz hava koşullarının ilerleyen saatlerde etkisini artırarak devam edeceği beklendiğinden olumsuz durumların önüne geçebilmek ve öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda, 25 Kasım 2024 Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, belirtilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır” denildi.
25 KASIM PAZARTESİ HAVA DURUMU HARİTASI
26 KASIM SALI HAVA DURUMU HARİTASI
27 KASIM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU HARİTASI