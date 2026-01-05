Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 6 Ocak Salı İstanbul'da okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı? Kar tatili olan iller ve ilçeler açıklandı!

        Bugün hangi illerde okullar tatil? İşte 6 Ocak Salı kar tatili olan illerin listesi

        Yurt genelinde etkisini artıran soğuk hava ve kar yağışı sonrası, 6 Ocak Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yaptığı uyarıların ardından, özellikle doğu ve güneydoğu illerinde yaşayan öğrenciler ve veliler gözlerini valiliklerden gelecek açıklamalara çevirdi. Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime ara verilip verilmeyeceği araştırılırken, "Bugün okullar tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte kar tatili olan iller ve ilçeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 17:34 Güncelleme: 06.01.2026 - 07:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kış şartlarının sertleşmesiyle birlikte Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi sonrası, 6 Ocak Salı günü için olası kar tatili kararları yakından takip ediliyor. Özellikle Diyarbakır, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Şırnak ve Batman gibi illerde eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak edilirken, öğrenciler ve veliler resmi açıklamalara odaklandı. İşte ayrıntılar...

        2

        6 OCAK SALI BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

        Kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler okulların tatil ediliğini duyurdu.

        3

        6 OCAK KAR TATİLİ DUYURULARI

        6 Ocak Salı günü için kar tatili olan bir il açıklaması henüz gelmedi. Gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray!
        Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray!
        Dursun Özbek'ten transfer ve Icardi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer ve Icardi açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        "Hataları kabul etmek mümkün değil!"
        "Hataları kabul etmek mümkün değil!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Delcy Rodriguez yemin etti
        Delcy Rodriguez yemin etti
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar