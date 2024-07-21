Bugün gerçekleştirilecek olan KPSS sınavı için heyecanlı bekleyiş sonra erdi. Adaylar toplu ulaşımın bu hafta sonu ücretsiz olup olmadığı konusunda araştırma yapıyor. Bugün, İstanbul, Ankara ve İzmir ve diğer şehirlerde ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı ve bu uygulamanın saat kaç aralığında yapılacağı merak konusu oldu. İşte detaylar!