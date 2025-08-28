Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Bugün TV'de ne var, U.Craiova-Başakşehir maçı ve Beşiktaş-Lausanne maçı hangi kanalda? 28 Ağustos Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 28 Ağustos 2025: Bugün TV'de neler var, U.Craiova-Başakşehir maçı ve Beşiktaş-Lausanne maçı hangi kanalda?

        28 Ağustos 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece seyircilerin gündeminde yer alan ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bugün birbirinden farklı formatta yarışma programları ile yerli ve yabancı filmler izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan İstanbul Başakşehir ve Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçları futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün TV'de neler var, U.Craiova-Başakşehir maçı ve Beşiktaş-Lausanne maçı hangi kanalda? İşte 28 Ağustos Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 15:35 Güncelleme: 28.08.2025 - 15:35
        ABONE OL
        1

        28 Ağustos Perşembe günü televizyon kanalları izleyicilerine yine dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Bu akşam MasterChef Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Yerli ve yabancı filmlerin yanı sıra farklı zevklere hitap eden programlar da ekranlarda yerini alacak. Öte yandan U.Craiova-İstanbul Başakşehir maçı ve Beşiktaş-Lausanne maçı ile sporseverler futbola doyacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 28 Ağustos 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:30 Yaprak Dökümü

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Uzak Şehir

        16:00 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzaydan Gelen Fırtına

        21:45 Yarının Sınırında

        00:45 Eşref Rüya

        02:30 Poyraz Karayel

        04:30 Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Güzel Günler

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        19:30 Beşiktaş - FC Lousanne - Sport Maç Önü

        20:00 Beşiktaş - FC Lousanne - Sport

        22:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Deliormanlı

        02:15 Gelin Evi

        04:15 Deliormanlı

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Suikastçı

        22:30 Suikastçı

        00:15 Kral Kaybederse

        02:00 Baba Ocağı

        03:30 Dürüye'nin Güğümleri

        05:30 Kiralık Aşk

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:13 İstiklal Marşı

        05:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:10 Kara Tahta

        09:05 Kendi Düşen Ağlamaz

        12:15 Seksenler

        14:15 Teşkilat

        17:45 Kim Gitsin?

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Maç Özel

        20:30 UEFA Konferans Ligi Play Off Karşılaşması "U.Craiova-İstanbul Başakşehir"

        22:30 Maç Sonu

        23:30 Gönül Dağı

        02:30 Leyla ile Mecnun

        05:20 Seksenler

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Ateş Kuşları

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Can Borcu

        13:00 Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        17:00 Ölümlü Dünya

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Aile Saadeti

        03:00 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:00 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Aşk Oluversin Gari

        23:15 Naz Evi

        01:15 İlk Buluşma

        02:30 Her Yerde Sen

        04:00 Son Yaz

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        11:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

        01:15 MasterChef Türkiye

        04:00 Gazete Magazin Yaz

        28 AĞUSTOS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

