13 Eylül Pazartesi günü televizyon yayın akışı belli oldu. ATV, SHOW TV, FOX TV, TRT 1, KANAL D, STAR TV, TV8 ve pek çok kanal gün içerisinde ekranda olacak yapımları duyurdu. 13 Eylül Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında Gönül Dağı, İçimizden Biri, Kalp Yarası, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Aykut Enişte, Yasak Elma ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar reyting yarışına girecek. İşte yayın akışı....
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12.30: Benim Adım Melek
16.05: Teşkilat
19:00: Ana Haber
20:00: Gönül Dağı
23:55: Dünya Hali
02:05: Benim Adım Melek
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00: Bir Başka Güzel
15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Canlı
18.45: Show Ana Haber Canlı
20.00: İçimizden Biri
22.45: Güldür Güldür Show
00.30: İçimizden Biri
02.45: Kuzey Yıldızı İlk Aşk
05.15: Sevcan'la Lezzet Yolunda
ATV YAYIN AKIŞI
14.00: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16.20: Esra Erol'da
19.00: ATV Ana Haber
20.00: Kalp Yarası 11.Bölüm
00.20: Kardeşlerim 19.Bölüm
03.45: Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00: Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM
16.00: Ece Üner ile Susma YENİ BÖLÜM
18.45: Kanal D Ana Haber
20.00: Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM
22.40: Çok Güzel Hareketler 2 TEKRAR
01.30: Kırık Hayatlar TEKRAR
02.30: Gelinim Mutfakta TEKRAR
04.45: Ece Üner ile Susma TEKRAR
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.00: Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16.00: STAR MARKET
18.30: STAR HABER (Ana Haber)
20.00: Aykut Enişte Yerli Sinema
22.30: Aykut Enişte Yerli Sinema
01.00: Sabahın Sultanı Seda Sayan Güncel/Tekrar
03.30: Star Market Yarışma / Tekrar
05.00: Kaçak Gelinler Yerli Dizi / Tekrar
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00: En Hamarat Benim
16.00: Fulya ile Umudun Olsun
19.00: SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
CANLI
20.00: YASAK ELMA YENİ SEZON
23.45: Uzak Şehrin Masalı
02.15: Fulya ile Umudun Olsun
04.45: Kefaret
05.45: İnadına Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
13.45: MasterChef Türkiye
16.00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20.00: MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00.15: Program
04.00: Dizi
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