Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. 7 Mart 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ‘’Deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?’’ soruları yanıt buluyor. AFAD verilerine göre bugün en büyük depremler Karadeniz ve Akdeniz açıklarında meydana geldi. İşte son depremler listesi 7 Mart 2026 Cumartesi verileri.