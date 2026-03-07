Canlı
        Antalya açıklarında peş peşe deprem! 7 Mart 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Antalya açıklarında peş peşe deprem! 7 Mart 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili etkiliyor. Türkiye Diri Fay Haritası'nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre Antalya açıklarında peş peşe deprem meydana geldi. İşte, 7 Mart 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2026 - 00:22
        Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. 7 Mart 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ‘’Deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?’’ soruları yanıt buluyor. AFAD verilerine göre bugün en büyük depremler Karadeniz ve Akdeniz açıklarında meydana geldi. İşte son depremler listesi 7 Mart 2026 Cumartesi verileri.

        ANTALYA AÇIKLARINDA PEŞ PEŞE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.33'te merkez üssü Akdeniz olan 3,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Antalya'nın Kaş ilçesine 131,84 kilometre mesafede meydana gelen depremin 16,84 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

        Antalya'nın Kaş ilçesinde;

        Saat 08.35'te 4,5 büyüklüğünde ve 12,5 kilometre derinliğinde,

        Saat 09.48'de 3,6 büyüklüğünde ve 19,72 kilometre derinliğinde,

        Saat 09.57'de 3,5 büyüklüğünde ve 16,35 kilometre derinliğinde deprem oldu.

        MUĞLA AÇIKLARINDA DEPREM

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 09.05'te merkez üssü Akdeniz olan 3,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Muğla'nın Marmaris ilçesine 16,73 kilometre mesafede meydana gelen depremin 16,84 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        KARADENİZ'DE 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        AFAD verilerine göre, saat 07.29'da merkez üssü Karadeniz olan 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin en yakın yerleşim merkezine 264,88 kilometre uzaklıkta ve 9,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        6 MART 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 6 Mart Cuma günü meydana gelen 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2026-03-06 09:57:21 35.00222 28.92278 16.35 MW 3.5 Akdeniz - [145.76 km] Kaş (Antalya)

        2026-03-06 09:48:31 34.8525 29.12667 19.72 MW 3.6 Akdeniz - [156.21 km] Kaş (Antalya)

        2026-03-06 09:05:23 36.83611 28.2525 16.73 ML 3.1 Akdeniz - [00.83 km] Marmaris (Muğla)

        2026-03-06 08:35:23 34.94694 28.89139 12.5 MW 4.5 Akdeniz - [152.41 km] Kaş (Antalya)

        2026-03-06 08:33:20 35.12722 28.94417 16.84 ML 3.4 Akdeniz - [131.84 km] Kaş (Antalya)

        2026-03-06 07:29:08 43.47611 39.45528 9.22 MW 4.0 Karadeniz

        2026-03-06 01:49:23 38.08611 38.48972 5.82 ML 3.2 Sincik (Adıyaman)

        2026-03-06 13:35:10 39.17722 28.30806 6.79 MW 3.6 Sındırgı (Balıkesir)

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
