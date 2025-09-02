Bugünkü maç takvimi 2 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 2 Eylül 2025 Salı günü oynanacak karşılaşmaları merak eden futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre kupada 1. eleme turunda bugün 8 maç oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2 Eylül 2025 bugünkü maç programı ile müsabakaların saatleri ve canlı yayın kanalları...
2 EYLÜL 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Ziraat Türkiye Kupası - 1. Tur
13:30 12 Bingölspor-Mardin 1969 Spor (A Spor)
15:00 1923 Mustafakemalpaşa Spor-Altay
15:00 Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zapspor
15:00 Polatlı 1925 Spor-Çankaya SK
15:00 Yeşil Yalova FK-Bursa Nilüfer FK
16:00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor (A Spor)
19:00 Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK (A Spor)
20:00 Yeni Mersin İdman Yurdu-Niğde Belediyesi Spor