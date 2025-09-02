Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 2 EYLÜL 2025 || Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maç takvimi 2 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 2 Eylül 2025 Salı günü oynanacak karşılaşmaları merak eden futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre kupada 1. eleme turunda bugün 8 maç oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2 Eylül 2025 bugünkü maç programı ile müsabakaların saatleri ve canlı yayın kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 09:13 Güncelleme: 02.09.2025 - 09:14
        2 Eylül 2025 maç programı ile bugünkü karşılaşmalar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. eleme turu heyecanı bu akşam başlıyor. Ayrıca İngiltere Federasyon Kupası’nda da futbolseverleri heyecan dolu maçlar bekliyor. Mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları merak ediliyor. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 2 Eylül 2025 bugünkü maç fikstürü…

        2 EYLÜL 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Ziraat Türkiye Kupası - 1. Tur

        13:30 12 Bingölspor-Mardin 1969 Spor (A Spor)

        15:00 1923 Mustafakemalpaşa Spor-Altay

        15:00 Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zapspor

        15:00 Polatlı 1925 Spor-Çankaya SK

        15:00 Yeşil Yalova FK-Bursa Nilüfer FK

        16:00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor (A Spor)

        19:00 Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK (A Spor)

        20:00 Yeni Mersin İdman Yurdu-Niğde Belediyesi Spor

        İngiltere Federasyon Kupası

        21:45 Hitchin Town-Potters Bar Town

        21:45 Wingate & Finchley-Carshalton Athletic

        21:45 AFC Portchester-Gloucester City

        21:45 Stratford Town-Halesowen Town

        21:45 Bootle-Silsden

        21:45 Poole Town-Didcot Town

        21:45 Shildon-Witton Albion

