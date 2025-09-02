2 Eylül 2025 maç programı ile bugünkü karşılaşmalar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. eleme turu heyecanı bu akşam başlıyor. Ayrıca İngiltere Federasyon Kupası’nda da futbolseverleri heyecan dolu maçlar bekliyor. Mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları merak ediliyor. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 2 Eylül 2025 bugünkü maç fikstürü…