22 Ocak 2026 maç programı belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde yedinci hafta maçları oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, Aston Villa ile mücadele edecek. Fenerbahçe-Aston Villa maçı canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Basketbolseverler de EuroLeague maçlarına odaklandı. Anadolu Efes, ligin 24. haftasında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 22 Ocak 2026 bugünkü maçlar listesi.