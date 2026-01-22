Bugünkü maçlar 22 Ocak 2026 takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
22 Ocak 2026 Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde yedinci hafta heyecanı yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 7. haftasında toplam 18 maç oynanacak. Ligdeki tek temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. EuroLeague'de ise 6 maç yapılacak. Anadolu Efes Olimpiakos ile mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 22 Ocak 2026 EuroLeague ve UEFA Avrupa Ligi maç programı ile karşılaşmaların başlangıç saatleri...
22 Ocak 2026 maç programı belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde yedinci hafta maçları oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, Aston Villa ile mücadele edecek. Fenerbahçe-Aston Villa maçı canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Basketbolseverler de EuroLeague maçlarına odaklandı. Anadolu Efes, ligin 24. haftasında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 22 Ocak 2026 bugünkü maçlar listesi.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 7. HAFTA HEYECANI
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları 22 Ocak Perşembe günü yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 7. haftasında bugün toplam 18 maç oynanacak.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, ligin 7. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayacak.
FENERBAHÇE-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Aston Villa maçı, 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Fabio Verissimo ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Avrupa Ligi
20:45 Fenerbahçe-Aston Villa (TRT1)
20:45 Viktoria Plzen-Porto (Tabii Spor 2)
20:45 Bologna-Celtic (Tabii Spor 1)
20:45 Feyenoord-Sturm Graz (Tabii Spor 5)
20:45 Brann-Midtjylland (Tabii Spor 3)
20:45 Young Boys-Lyon (Tabii Spor 1)
20:45 Malmö FF-Kızılyıldız
20:45 PAOK-Real Betis (Tabii Spor 4)
20:45 Freiburg-Maccabi Tel Aviv
23:00 Salzburg-Basel
23:00 Rangers-Ludogorets
23:00 Nice-Go Ahead Eagsles
23:00 Utrecht-Genk (Tabii Spor 5)
23:00 Ferencvaros-Panathinaikos (Tabii Spor 3)
23:00 Roma-Stuttgart (Tabii Spor 1)
23:00 Celta Vigo-Lille (TRT Tabii Spor)
23:00 Braga-Nottingham Forest (Tabii Spor 2)
23:00 Dinamo Zagreb-FCSB (Tabii Spor 4)
EuroLeague
20:30 Anadolu Efes-Olimpiakos
22:05 Makkabi Tel Aviv-Panathinaikos
22:30 Olimpia Milano-Žalgiris
22:30 Bayern-Valensiya
22:45 Real Madrid-Monako
23:00 Paris-Dubai Basketball