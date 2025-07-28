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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 28 TEMMUZ 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte bugünün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 28 Temmuz 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        28 Temmuz 2025 bugünkü maç programı paylaşıldı. Buna göre bugün, futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep FK ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Merak edenler için bugün oynanacak mücadeleleri ve başlangıç saatlerini derledik. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 28 Temmuz 2025 bugünün maç takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 11:23 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:23
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        1

        Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 28 Temmuz Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar merak ediliyor. Bugünkü maç takvimine göre birçok ligde heyecan dolu müsabakalar yapılacak. Süper Lig 2025-2026 sezonu öncesi Gaziantep FK ile Alanyaspor hazırlık maçları kapsamında karşı karşıya gelecek. Geri sayım sürerken futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 28 Temmuz 2025 bugünkü maç programı…

        2

        28 TEMMUZ 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Hazırlık Maçı

        17:00 Gaziantep FK-Alanyaspor

        3

        Danimarka Süper Lig

        20:00 Midtjylland-Sondersjyske

        4

        Allsvenskan

        20:00 IF Elfsborg-Göteborg

        Veikkausliiga

        19:00 Gnistan-HJK Helsinki

        Ekstraklasa

        20:00 Katowice-Zaglebie Lubin

        5

        Hazırlık Maçları Kulüpler

        12:00 Genk-Eupen

        19:00 Middelfart-Naesby

        21:00 Kawkab-Yacoub

        21:00 Mondercange-Mamer

        21:45 Redditch Utd-S Coldfield

        23:00 IR Tanger-Kénitra

        6

        U23 Hazırlık Maçları Ülkeler

        18:00 Özbekistan U23-Japonya U23

        Superettan

        20:00 Helsingborg- Varbergs

        20:00 Vasteras SK-Trelleborgs

        FIFA - Dışı Hazırlık

        16:00 Zanzibar-Nijerya

        1. Lig

        19:00 Botoşani-U. Slobozia

        21:30 Univ. Craiova-U. Cluj

        7

        Ykkösliiga

        18:30 Klubi-04- Kapa

        18:30 SJK Akatemia-Salpa

        A Ligi

        19:00 FA Siauliai-Dfk Dainava

        20:00 Hegelmann-FK Riteriai

        1. SNL

        21:00 Koper- Primorje

        8

        Rusya 1. Ligi

        16:30 Ural- Chernomorets

        Polonya 1. Ligi

        20:00 Odra- Miedz Legnica

        Bulgaristan 1. Ligi

        19:00 Dobrudzha- Slavia Sofya

        21:15 Montana- Lok Plovdiv

        9

        Urvalsdeild

        22:15 Stjarnan- Afturelding

        Esiliiga A

        19:00 Tartu- Nomme Utd

        19:00 Viimsi- Kalev II

        Meistaradeildin

        21:15 B36 Torshavn- TB Tvoeroyri

        NB II

        21:00 MOL Fehervar- B. Honved

        10

        3. Lig - Grup 4

        18:00 Os- Sandefjord II

        3. Lig - Grup 5

        19:00 Haugesund II- Madla

        19:30 Hinna- Vidar

        3. Lig - Grup 6

        20:00 Sarpsborg II- Pors II

        20:30 Fredrikstad II- Lokomotiv

        Intermedia Lig

        22:00 Carapegua- Sol de America

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