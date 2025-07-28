Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 28 Temmuz Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar merak ediliyor. Bugünkü maç takvimine göre birçok ligde heyecan dolu müsabakalar yapılacak. Süper Lig 2025-2026 sezonu öncesi Gaziantep FK ile Alanyaspor hazırlık maçları kapsamında karşı karşıya gelecek. Geri sayım sürerken futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 28 Temmuz 2025 bugünkü maç programı…