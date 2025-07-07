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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 7 TEMMUZ 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 7 Temmuz 2025 maç programı

        7 Temmuz Pazartesi günü oynanacak maçlar araştırılıyor. Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Bu akşam B grubunda futbolseverleri 2 maç bekliyor. Öte yandan Afrika Kadınlar Uluslar Kupası C Grubu'nda da 2 maç oynanacak. Futbolun yanı sıra günün spor takviminde basketbol ve voleybol maçlarının yer alıp almadığı merak konusu oldu. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 7 Temmuz 2025 maç programı ve karşılaşmaların başlangıç saatleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 10:31 Güncelleme: 07.07.2025 - 10:31
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        Bugün hangi maçlar var sorusu, futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. 7 Temmuz 2025 maç programı belli oldu. Buna göre, Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası’nda heyecan bu akşam oynanacak maçlarla devam edecek. Afrika Kadınlar Uluslar Kupası’nda ise toplam 2 maç oynanacak. Futbolun yanı sıra bugün basketbol ve voleybol maçları merak edilip araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 7 Temmuz 2025 Bugünkü maçlar ve yayınlanacağı saatler…

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        7 TEMMUZ 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Avrupa Kadınlar Şampiyonası B Grubu

        19.00 İspanya-Belçika (Tabii ve TRT Spor)

        22.00 Portekiz-İtalya (Tabii ve TRT Spor)

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        Afrika Kadınlar Uluslar Kupası C Grubu

        19.00 Güney Afrika-Gana

        22.00 Mali-Tanzanya

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