Bugünkü maç programı 20 Aralık 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
20 Aralık 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A ve Almanya Bundesliga'da önemli karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'de günün en önemli randevusu Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ile Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşması büyük bir merakla bekleniyor. La Liga'da ise Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 20 Aralık 2025 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...
20 ARALIK 2025 CUMARTESİ BUGÜNKÜ MAÇLAR
Trendyol Süper Lig
14.30 Konyaspor-Kayserispor
17.00 Eyüpspor-Fenerbahçe
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor
Trendyol 1. Lig
13.30 Bandırmaspor-Erzurumspor FK
13.30 Iğdır FK-Sivasspor
16.00 Boluspor-Pendikspor
19.00 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü
Premier Lig
15.30 Newcastle United-Chelsea
18.00 Wolverhampton-Brentford
18.00 Bournemouth-Burnley
18.00 Manchester City-West Ham United
18.00 Brighton-Sunderland
20.30 Tottenham-Liverpool
23.00 Leeds United-Crystal Palace
23.00 Everton-Arsenal
La Liga
16.00 Real Oviedo-Celta Vigo
18.15 Levante-Real Sociedad
20.30 Osasuna-Deportivo Alaves
23.00 Real Madrid-Sevilla
Serie A
20.00 Lazio-Cremnonese
22.45 Juventus-Roma