20 Aralık 2025 maç programı belli oldu. Bugün Türkiye'den İngiltere'ye, İtalya'dan İspanya'ya kadar uzanan geniş bir yelpazede kritik ve çekişmeli mücadeleler futbolseverleri bekliyor. Trendyol Süper Lig'in 17. haftası, şampiyonluk yolunda iddialı takımların sahne alacağı önemli buluşmalara ev sahipliği yapıyor. Özellikle Beşiktaş'ın evinde Çaykur Rizespor konuk edeceği ve ligde 36 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe'nin Eyüpspor deplasmanına çıkacağı akşam seansları için heyecan dorukta. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 20 Aralık 2025 bugünkü maçlar!