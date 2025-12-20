Habertürk
        BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI VE SAATLERİ 20 ARALIK 2025 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maç programı 20 Aralık 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        20 Aralık 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A ve Almanya Bundesliga'da önemli karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'de günün en önemli randevusu Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ile Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşması büyük bir merakla bekleniyor. La Liga'da ise Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 20 Aralık 2025 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...

        Giriş: 20.12.2025 - 10:14 Güncelleme: 20.12.2025 - 10:14
        1

        20 Aralık 2025 maç programı belli oldu. Bugün Türkiye'den İngiltere'ye, İtalya'dan İspanya'ya kadar uzanan geniş bir yelpazede kritik ve çekişmeli mücadeleler futbolseverleri bekliyor. Trendyol Süper Lig'in 17. haftası, şampiyonluk yolunda iddialı takımların sahne alacağı önemli buluşmalara ev sahipliği yapıyor. Özellikle Beşiktaş'ın evinde Çaykur Rizespor konuk edeceği ve ligde 36 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe'nin Eyüpspor deplasmanına çıkacağı akşam seansları için heyecan dorukta. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 20 Aralık 2025 bugünkü maçlar!

        2

        20 ARALIK 2025 CUMARTESİ BUGÜNKÜ MAÇLAR

        Trendyol Süper Lig

        14.30 Konyaspor-Kayserispor

        17.00 Eyüpspor-Fenerbahçe

        20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor

        3

        Trendyol 1. Lig

        13.30 Bandırmaspor-Erzurumspor FK

        13.30 Iğdır FK-Sivasspor

        16.00 Boluspor-Pendikspor

        19.00 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü

        4

        Premier Lig

        15.30 Newcastle United-Chelsea

        18.00 Wolverhampton-Brentford

        18.00 Bournemouth-Burnley

        18.00 Manchester City-West Ham United

        18.00 Brighton-Sunderland

        20.30 Tottenham-Liverpool

        23.00 Leeds United-Crystal Palace

        23.00 Everton-Arsenal

        5

        La Liga

        16.00 Real Oviedo-Celta Vigo

        18.15 Levante-Real Sociedad

        20.30 Osasuna-Deportivo Alaves

        23.00 Real Madrid-Sevilla

        6

        Serie A

        20.00 Lazio-Cremnonese

        22.45 Juventus-Roma

        7

        Bundesliga

        17.30 Stuttgart-Hoffenheim

        17.30 Hamburg-Eintracht Frankfurt

        17.30 Augsburg-Werder Bremen

        17.30 Wolfsburg-Freiburg

        17.30 Köln-Union Berlin

        20.30 RB Leipzig-Bayer Leverkusen

        8
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
