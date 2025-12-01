Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 ARALIK 2025: Süper Lig’de derbi heyecanı! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 1 Aralık 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 1 Aralık 2025 listesi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı devam ediyor. Bu akşam Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Chobani Stadı'nda oynanacak dev derbi için nefesler tutulmuş durumda. Öte yandan Trendyol 1. Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A'da da kritik mücadeleler oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 1 Aralık 2025 maç programı ve karşılaşmaların başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2025 - 10:23 Güncelleme: 01.12.2025 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        1 Aralık 2025 maç programı ile karşılaşmaların başlangıç saatleri ve yayıncı kuruluşları belli oldu. Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, bugün oynanacak maçlarla sona erecek. Bu akşam iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray Chobani Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu sebeple Fenerbahçe-Galatasaray derbisi canlı yayın kanalı en çok araştırılanlar arasında yerini almış durumda. Ayrıca, 1. Lig, La Liga ve Serie A’da da heyecan dolu mücadeleler oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 1 Aralık 2025 bugünkü maçlar listesi!

        2

        1 ARALIK 2025 MAÇ PROGRAMI

        Trendyol Süper Lig

        20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (beIN Sports 1)

        20.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor (beIN Sports 2)

        3

        Trendyol 1. Lig

        20.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

        4

        La Liga

        23.00 Rayo Vallecano-Valencia

        5

        Serie A

        22.45 Bologna-Cremonese

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Trump duyurdu: İltica başvurularını uzun süre askıya alacağız
        Trump duyurdu: İltica başvurularını uzun süre askıya alacağız
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        100 bin TL alacağı vardı... Yanlış binayı ateşe verdi!
        100 bin TL alacağı vardı... Yanlış binayı ateşe verdi!
        Kartal Olimpiyat'ta uçtu!
        Kartal Olimpiyat'ta uçtu!
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Netanyahu'nun af talebine protesto
        Netanyahu'nun af talebine protesto
        Trump'ın medya savaşı büyüyor
        Trump'ın medya savaşı büyüyor
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        Fabrika sahibi kalp krizinden öldü
        Fabrika sahibi kalp krizinden öldü
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?