1 Aralık 2025 maç programı ile karşılaşmaların başlangıç saatleri ve yayıncı kuruluşları belli oldu. Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, bugün oynanacak maçlarla sona erecek. Bu akşam iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray Chobani Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu sebeple Fenerbahçe-Galatasaray derbisi canlı yayın kanalı en çok araştırılanlar arasında yerini almış durumda. Ayrıca, 1. Lig, La Liga ve Serie A’da da heyecan dolu mücadeleler oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 1 Aralık 2025 bugünkü maçlar listesi!