Bugünkü maçlar 1 Aralık 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 1 Aralık 2025 listesi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı devam ediyor. Bu akşam Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Chobani Stadı'nda oynanacak dev derbi için nefesler tutulmuş durumda. Öte yandan Trendyol 1. Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A'da da kritik mücadeleler oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 1 Aralık 2025 maç programı ve karşılaşmaların başlangıç saatleri...
1 Aralık 2025 maç programı ile karşılaşmaların başlangıç saatleri ve yayıncı kuruluşları belli oldu. Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, bugün oynanacak maçlarla sona erecek. Bu akşam iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray Chobani Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu sebeple Fenerbahçe-Galatasaray derbisi canlı yayın kanalı en çok araştırılanlar arasında yerini almış durumda. Ayrıca, 1. Lig, La Liga ve Serie A’da da heyecan dolu mücadeleler oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 1 Aralık 2025 bugünkü maçlar listesi!
1 ARALIK 2025 MAÇ PROGRAMI
Trendyol Süper Lig
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (beIN Sports 1)
20.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor (beIN Sports 2)
Trendyol 1. Lig
20.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)