Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 EYLÜL 2025: Bugün hangi maçlar var? 10 Eylül Çarşamba bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugün hangi maçlar var? 10 Eylül Çarşamba bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nin 6. haftası tamamlandı ve gözler lig maçlarına çevrildi. Trendyol Süper Lig'de 5. hafta 13 Eylül Cumartesi günü başlayacak. Bugün ise birçok hazırlık maçı ve dünyanın diğer liglerinden maçlar oynanacak. Bu noktada 10 Eylül 2025 maç programı araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 10 Eylül 2025 bugünkü maçlar ve karşılaşmaların başlangıç saatleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2025 - 10:36 Güncelleme: 10.09.2025 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nin 6. haftası sona ererken 10 Eylül Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. Günün maç programında birçok hazırlık maçı ve dünyanın diğer liglerinden maçlar bulunuyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 10 Eylül 2025 bugünkü maç programı…

        2

        10 EYLÜL 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA Kadınlar Avrupa Kupası - 1. Eleme Turu

        16:00 Partizani - Spartak

        17:00 Koge - Farul

        19:00 Nordsjaelland - KuPS

        19:00 Rosenborg - PSV

        19:00 SFK 2000 - Fomget Gençlik

        20:00 Grasshopper - Kazygurt

        21:00 Inter - Hibernian

        21:35 Glasgow C. - Athlone Town

        3

        Hazırlık Maçları Kulüpler

        12:30 Olympic - Brisbane

        13:00 Vejle - Midtjylland

        20:30 Albacete - Quintanar

        20:30 Alcorcon - Leonesa

        4

        Galler Lig Kupası

        21:45 Barry Town - Llanelli Town

        21:45 Caernarfon - Holywell

        21:45 Cambrian - Cardiff MU

        21:45 Connah's - The New Saints

        21:45 Haverfordwest - Swansea U21

        21:45 Newtown - Bala Town

        21:45 Penybont - Briton Ferry

        5

        Rusya Kupası

        13:00 Temp Barnaul - Znamya Truda

        14:30 Kosmos - Veles Moskova

        16:00 PSK Dinskaya - Dinamo St

        16:00 Volna NGO - Tyumen

        16:00 Zenit Pz - Volgar

        17:00 Luki-Energiya - Cherepovets

        17:00 Mashuk - Pavlovskaya

        17:00 T. Telec Ivan - Dinamo Vologda

        18:00 Fankom - Khimik

        19:30 Kristall MEZ - Ak. Tambov

        Suomen Kupası - Yarı Final

        20:00 Kuopion - Jaro

        6

        Sırbistan Kupası

        16:30 Dobanovci - Indija

        16:30 Jedinstvo K - FK Sloven Ruma

        16:30 Korićani - S. Uzice

        16:30 Naftagas - Smederevo

        7

        Hırvatistan Kupası

        17:30 Dinamo Predavac - D. Zagreb

        17:30 Dugo Selo - L. Zagreb

        17:30 Krizevci - Mladost Zdralovi

        17:30 Kurilovec - Oriolok Oriovac

        17:30 Libertas - HNK Gorica

        17:30 Slavonija Pozega - Bijelo Brdo

        17:30 Varteks - Sibenik

        17:30 Vukovar - Cibalia

        8

        Federasyon Kupası

        18:30 Minera - Melilla

        20:00 Bergantinos - Marino Luanco

        20:00 Ceuta 6 de Junio - Orihuela

        20:00 Formentera - Ibiza Pitiusas

        20:00 Terrassa - Monzon

        20:30 Ejea - Tona

        21:00 Atlètic Lleida - Tudelano

        21:00 CD Laguna - Toledo

        21:00 Huetor Tajar - Bollullos

        21:00 Laredo - Ourense

        21:00 Un. Molinense - Xerez

        21:00 Varea - Moralo

        21:30 Estradense - Covadonga

        21:30 Jaraíz - Coria

        21:30 San Sebastian R. - Alfaro

        21:30 Zamora - Amorebieta

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meclis, tarihinin en zorlu sınavlarından birine hazırlanıyor
        Meclis, tarihinin en zorlu sınavlarından birine hazırlanıyor
        Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        İç Barış sağlandı!
        İç Barış sağlandı!
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Gerçek 'Succession'da miras kavgası sona erdi
        Gerçek 'Succession'da miras kavgası sona erdi
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        ABD'de mahkemeden Trump'ın Fed kararına engel
        ABD'de mahkemeden Trump'ın Fed kararına engel
        Günlük ne kadar su içmeliyiz?
        Günlük ne kadar su içmeliyiz?
        Karadeniz'de yağmur var, Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar artıyor
        Karadeniz'de yağmur var, Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar artıyor
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        Hollywood'da Türk yıldızlar!
        Hollywood'da Türk yıldızlar!
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        Bakanlık açıklama yaptı
        Bakanlık açıklama yaptı
        Manifest hakkında karar
        Manifest hakkında karar
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı