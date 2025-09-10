Bugün hangi maçlar var? 10 Eylül Çarşamba bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nin 6. haftası tamamlandı ve gözler lig maçlarına çevrildi. Trendyol Süper Lig'de 5. hafta 13 Eylül Cumartesi günü başlayacak. Bugün ise birçok hazırlık maçı ve dünyanın diğer liglerinden maçlar oynanacak. Bu noktada 10 Eylül 2025 maç programı araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 10 Eylül 2025 bugünkü maçlar ve karşılaşmaların başlangıç saatleri.
10 EYLÜL 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Kadınlar Avrupa Kupası - 1. Eleme Turu
16:00 Partizani - Spartak
17:00 Koge - Farul
19:00 Nordsjaelland - KuPS
19:00 Rosenborg - PSV
19:00 SFK 2000 - Fomget Gençlik
20:00 Grasshopper - Kazygurt
21:00 Inter - Hibernian
21:35 Glasgow C. - Athlone Town
Hazırlık Maçları Kulüpler
12:30 Olympic - Brisbane
13:00 Vejle - Midtjylland
20:30 Albacete - Quintanar
20:30 Alcorcon - Leonesa
Galler Lig Kupası
21:45 Barry Town - Llanelli Town
21:45 Caernarfon - Holywell
21:45 Cambrian - Cardiff MU
21:45 Connah's - The New Saints
21:45 Haverfordwest - Swansea U21
21:45 Newtown - Bala Town
21:45 Penybont - Briton Ferry
Rusya Kupası
13:00 Temp Barnaul - Znamya Truda
14:30 Kosmos - Veles Moskova
16:00 PSK Dinskaya - Dinamo St
16:00 Volna NGO - Tyumen
16:00 Zenit Pz - Volgar
17:00 Luki-Energiya - Cherepovets
17:00 Mashuk - Pavlovskaya
17:00 T. Telec Ivan - Dinamo Vologda
18:00 Fankom - Khimik
19:30 Kristall MEZ - Ak. Tambov
Suomen Kupası - Yarı Final
20:00 Kuopion - Jaro
Sırbistan Kupası
16:30 Dobanovci - Indija
16:30 Jedinstvo K - FK Sloven Ruma
16:30 Korićani - S. Uzice
16:30 Naftagas - Smederevo
Hırvatistan Kupası
17:30 Dinamo Predavac - D. Zagreb
17:30 Dugo Selo - L. Zagreb
17:30 Krizevci - Mladost Zdralovi
17:30 Kurilovec - Oriolok Oriovac
17:30 Libertas - HNK Gorica
17:30 Slavonija Pozega - Bijelo Brdo
17:30 Varteks - Sibenik
17:30 Vukovar - Cibalia
Federasyon Kupası
18:30 Minera - Melilla
20:00 Bergantinos - Marino Luanco
20:00 Ceuta 6 de Junio - Orihuela
20:00 Formentera - Ibiza Pitiusas
20:00 Terrassa - Monzon
20:30 Ejea - Tona
21:00 Atlètic Lleida - Tudelano
21:00 CD Laguna - Toledo
21:00 Huetor Tajar - Bollullos
21:00 Laredo - Ourense
21:00 Un. Molinense - Xerez
21:00 Varea - Moralo
21:30 Estradense - Covadonga
21:30 Jaraíz - Coria
21:30 San Sebastian R. - Alfaro
21:30 Zamora - Amorebieta