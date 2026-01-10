Habertürk
Habertürk
        BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 OCAK 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Kupa (FB-GS), 1. Lig, LaLiga, Serie A, Bundesliga…

        Bugünkü maçlar 10 Ocak 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        10 Ocak 2026 maç programı belli oldu. Bugün 2026'nın ilk büyük kupası oynanacak. Süper Kupa finalinde Galatasaray ve Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Ayrıca Trendyol 1. Lig ve Avrupa'nın dev liglerinde de heyecan dolu mücadeleler oynanacak. La Liga, Serie A ve Bundesliga'da şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek önemli maçlar futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 10 Ocak 2026 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları!

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2026 - 14:09 Güncelleme: 10.01.2026 - 14:09
        1

        10 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Turkcell Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. İki takım da müzelerine bir kupa daha eklemek için dev derbide varını yoğunu ortaya koyacak. Ayrıca 1. Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga gibi önemli liglerde oynanacak karşılaşmalar, spor tutkunlarına unutulmaz bir hafta sonu başlangıcı vadediyor. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 10 Ocak 2026 bugünkü maçlar listesi…

        2

        10 OCAK 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

        Süper Kupa Final

        18:45 Galatasaray-Fenerbahçe (ATV)

        3

        Trendyol 1. Lig

        13:30 Serik Spor-İstanbulspor (TRT Spor)

        16:00 Adana Demirspor-Esenler Erokspor (TRT Spor)

        19:00 Sakaryaspor-Bandırmaspor (TRT Spor)

        4

        İspanya - LaLiga

        16:00 Real Oviedo-Real Betis (S Sport, S Sport Plus)

        18:15 Villarreal-Deportivo Alaves (S Sport, S Sport Plus)

        20:30 Girona-Osasuna (S Sport, S Sport Plus)

        23:00 Valencia-Elche (S Sport, S Sport Plus)

        5

        İtalya - Serie A

        17:00 Como-Bologna (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

        17:00 Udinese-Pisa

        20:00 Roma-Sassuolo (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

        22:45 Atalanta-Torino (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

        6

        Almanya - Bundesliga

        17:30 Freiburg-Hamburg (S Sport Plus, TiviBu Spor 4)

        17:30 Union Berlin-Mainz 05 (S Sport Plus)

        17:30 Heidenheim-Köln (S Sport Plus)

        20:30 Bayer Leverkusen-Stuttgart (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

        7

        Afrika Uluslar Kupası 2025 Fas - Çeyrek Final

        19:00 Cezayir-Nijerya (Exxen)

        22:00 Mısır-Fildişi Sahili (Exxen)

        8

        Suudi Arabistan - Pro Lig

        17:00 Neom SC-Al Fateh

        18:00 Al Riyadh-Al Fayha

        20:30 Al Akhdoud-Al Ahli Jeddah

        9

        Hollanda Eredivisie

        18:30 AZ Alkmaar-Volendam

        20:45 Twente-Zwolle

        22:00 PSV-Excelsior

        23:00 Groningen-NAC Breda

        10

        Yunanistan Süper Lig

        18:00 AE Kifisia-Larissa

        20:30 Paneitolikos-PAOK

        20:30 Atromitos-Olympiakos

        İskoçya Premiership

        18:00 Hibernian-Motherwell

        18:00 Celtic-Dundee United

        18:00 Livingston-Kilmarnock

        18:00 St. Mirren-Falkirk

        11
        Bu akşam ekrana gelecek diziler ve filmler
        Bu akşam ekrana gelecek diziler ve filmler
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
