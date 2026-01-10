10 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Turkcell Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. İki takım da müzelerine bir kupa daha eklemek için dev derbide varını yoğunu ortaya koyacak. Ayrıca 1. Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga gibi önemli liglerde oynanacak karşılaşmalar, spor tutkunlarına unutulmaz bir hafta sonu başlangıcı vadediyor. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 10 Ocak 2026 bugünkü maçlar listesi…