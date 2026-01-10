Bugünkü maçlar 10 Ocak 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
10 Ocak 2026 maç programı belli oldu. Bugün 2026'nın ilk büyük kupası oynanacak. Süper Kupa finalinde Galatasaray ve Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Ayrıca Trendyol 1. Lig ve Avrupa'nın dev liglerinde de heyecan dolu mücadeleler oynanacak. La Liga, Serie A ve Bundesliga'da şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek önemli maçlar futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 10 Ocak 2026 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları!
10 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Turkcell Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. İki takım da müzelerine bir kupa daha eklemek için dev derbide varını yoğunu ortaya koyacak. Ayrıca 1. Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga gibi önemli liglerde oynanacak karşılaşmalar, spor tutkunlarına unutulmaz bir hafta sonu başlangıcı vadediyor. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 10 Ocak 2026 bugünkü maçlar listesi…
10 OCAK 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
Süper Kupa Final
18:45 Galatasaray-Fenerbahçe (ATV)
Trendyol 1. Lig
13:30 Serik Spor-İstanbulspor (TRT Spor)
16:00 Adana Demirspor-Esenler Erokspor (TRT Spor)
19:00 Sakaryaspor-Bandırmaspor (TRT Spor)
İspanya - LaLiga
16:00 Real Oviedo-Real Betis (S Sport, S Sport Plus)
18:15 Villarreal-Deportivo Alaves (S Sport, S Sport Plus)
20:30 Girona-Osasuna (S Sport, S Sport Plus)
23:00 Valencia-Elche (S Sport, S Sport Plus)
İtalya - Serie A
17:00 Como-Bologna (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)
17:00 Udinese-Pisa
20:00 Roma-Sassuolo (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)
22:45 Atalanta-Torino (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)
Almanya - Bundesliga
17:30 Freiburg-Hamburg (S Sport Plus, TiviBu Spor 4)
17:30 Union Berlin-Mainz 05 (S Sport Plus)
17:30 Heidenheim-Köln (S Sport Plus)
20:30 Bayer Leverkusen-Stuttgart (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)
Afrika Uluslar Kupası 2025 Fas - Çeyrek Final
19:00 Cezayir-Nijerya (Exxen)
22:00 Mısır-Fildişi Sahili (Exxen)
Suudi Arabistan - Pro Lig
17:00 Neom SC-Al Fateh
18:00 Al Riyadh-Al Fayha
20:30 Al Akhdoud-Al Ahli Jeddah
Hollanda Eredivisie
18:30 AZ Alkmaar-Volendam
20:45 Twente-Zwolle
22:00 PSV-Excelsior
23:00 Groningen-NAC Breda