TV yayın akışı 10 Ocak 2026 Cumartesi: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Kanallarda her gün birbirinden farklı formatta ve türde birçok program, yarışma, dizi ve film yayınlanıyor. Bu sebeple ''Bugün televizyonda neler var?" sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Türkiye'nin en çok izlenen kanalları 10 Ocak 2026 TV yayın akışı listelerini paylaştı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekranlara gelecek yapımlar belli oldu. İşte 10 Ocak 2026 Cumartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...
10 OCAK 2026 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
16:15 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar
23:15 Uzak Şehir
02:00 Poyraz Karayel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Keloğlan
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 İbo ile Güllüşah
14:45 Rüya Gibi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Rüya Gibi
02:45 Veliaht
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Gizli Karargah
12:00 Dönerse Senindir
14:15 Kuruluş Orhan
17:45 Finale Doğru
18:45 Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Final
20:50 Kupa Töreni
21:30 Kuruluş Orhan
00:45 Mutlu Aile Defteri
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 Sahipsizler
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım
22:00 Yol Arkadaşım
00:00 Sucu Kamil
02:00 Aramızda Kalsın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı
05:25 Yedi Numara
06:10 Ege'nin Hamsisi
08:35 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Teşkilat
14:30 Taşacak Bu Deniz
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:00 Kamera Arkası
12:30 Sahtekarlar
15:30 Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çifte Milyon
22:45 Çifte Milyon
23:30 Efsane Futbol
01:30 Sahtekarlar
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
16:30 Survivor Panorama
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
05:15 Gençlik Rüzgarı
