        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 10 Ocak 2026 Cumartesi || Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8 ve Now TV yayın akışı listesi

        TV yayın akışı 10 Ocak 2026 Cumartesi: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Kanallarda her gün birbirinden farklı formatta ve türde birçok program, yarışma, dizi ve film yayınlanıyor. Bu sebeple ''Bugün televizyonda neler var?" sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Türkiye'nin en çok izlenen kanalları 10 Ocak 2026 TV yayın akışı listelerini paylaştı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekranlara gelecek yapımlar belli oldu. İşte 10 Ocak 2026 Cumartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...

        Habertürk
        Giriş: 10.01.2026 - 19:08 Güncelleme: 10.01.2026 - 19:08
        1

        Televizyon ekranlarında her yaşa uygun ve birbirinden farklı türde onlarca program, yarışma, dizi ve film yer alıyor. Yayınlanacak yapımlar gün gün değişiyor. Bu sebeple kanalların günlük yayın akışları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki 10 Ocak 2026 TV yayın akışı ile bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler ekrana gelecek? İşte 10 Ocak 2026 Cumartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…

        2

        10 OCAK 2026 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda’nın Mutfağı

        16:15 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Güller ve Günahlar

        23:15 Uzak Şehir

        02:00 Poyraz Karayel

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Keloğlan

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 İbo ile Güllüşah

        14:45 Rüya Gibi

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Rüya Gibi

        02:45 Veliaht

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Gizli Karargah

        12:00 Dönerse Senindir

        14:15 Kuruluş Orhan

        17:45 Finale Doğru

        18:45 Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Final

        20:50 Kupa Töreni

        21:30 Kuruluş Orhan

        00:45 Mutlu Aile Defteri

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Aramızda Kalsın

        09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

        11:00 Sahipsizler

        14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

        15:30 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Yol Arkadaşım

        22:00 Yol Arkadaşım

        00:00 Sucu Kamil

        02:00 Aramızda Kalsın

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:23 İstiklal Marşı

        05:25 Yedi Numara

        06:10 Ege'nin Hamsisi

        08:35 Kod Adı Kırlangıç

        10:00 Hayallerinin Peşinde

        11:30 Teşkilat

        14:30 Taşacak Bu Deniz

        17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19:00 Ana Haber

        20:00 Gönül Dağı

        00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Memet Özer ile Mutfakta

        12:00 Kamera Arkası

        12:30 Sahtekarlar

        15:30 Halef: Köklerin Çağrısı

        19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Çifte Milyon

        22:45 Çifte Milyon

        23:30 Efsane Futbol

        01:30 Sahtekarlar

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        08:00 Oynat Bakalım

        08:30 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        16:30 Survivor Panorama

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Gazete Magazin

        05:15 Gençlik Rüzgarı

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
