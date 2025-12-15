Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 ARALIK 2025 LİSTESİ: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün Serie A, LaLiga, Premier Lig, 1. Lig, Süper Lig maçları!

        Bugünkü maçlar 15 Aralık 2025 Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 15 Aralık 2025 listesi sporseverler tarafından araştırılıyor. Bugün hangi maçların oynanacağı, karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları merak ediliyor. Günün maç takvimine göre, Süper Lig ve 1. Lig'in yanı sıra Premier Lig, LaLiga ve Serie A gibi Avrupa liglerinde kritik mücadeleler oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 15 Aralık 2025 maç programı...

        Giriş: 15.12.2025 - 11:35 Güncelleme: 15.12.2025 - 11:35
        Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Hemen hemen her gün olduğu gibi bugün de ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusuna yanıt aranıyor. 15 Aralık Pazartesi günü yerli ve yabancı liglerde birçok önemli maç futbolseverleri bekliyor. Karşılaşmaların saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı merak ediliyor. İşte zirve yarışını ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleleri kaçırmak istemeyenler için 15 Aralık 2025 maç programı ile başlangıç saatleri ve canlı yayın platformları!

        15 ARALIK 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Türkiye - Trendyol Süper Lig

        20.00 Fenerbahçe-Konyaspor (beIN Sports 1)

        Türkiye - Trendoyl 1. Lig

        20.00 Sakaryaspor-Hatayspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

        İngiltere - Premier Lig

        23.00 Manchester United-Bournemouth (beIN Sports 3)

        İspanya - La Liga

        23.00 Rayo Vallecano-Real Betis (S Sport ve S Sport Plus)

        İtalya - Serie A

        22.45 Roma-Como (S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1)

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
