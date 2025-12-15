Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Hemen hemen her gün olduğu gibi bugün de ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusuna yanıt aranıyor. 15 Aralık Pazartesi günü yerli ve yabancı liglerde birçok önemli maç futbolseverleri bekliyor. Karşılaşmaların saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı merak ediliyor. İşte zirve yarışını ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleleri kaçırmak istemeyenler için 15 Aralık 2025 maç programı ile başlangıç saatleri ve canlı yayın platformları!