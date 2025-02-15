15 Şubat Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Suudi Arabistan Pro Lig, Bundesliga, Ligue 1, Serie A, LaLiga, Premier Lig, Trendyol 1. Lig ve Süper Lig’de önemli karşılaşmalar oynanacak. La Liga’da Real Madrid, Osasuna’ya konuk olacak. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş ile Trabzonspor Dolmabahçe’de kozlarını paylaşacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 15 Şubat 2025 Bugünkü maçlar listesi…