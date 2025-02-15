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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 ŞUBAT 2025 PROGRAMI || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 15 Şubat 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç takvimi

        15 Şubat 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Suudi Arabistan Pro Lig'de önemli karşılaşmalar oynanacak. Trendyol Süper Lig'de bugün derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. LaLiga'da Arda Güler'li Real Madrid Osasuna ile karşı karşıya gelecek. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 15 Şubat 2025 bugünkü maç takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 10:55 Güncelleme: 15.02.2025 - 10:55
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        1

        15 Şubat Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Suudi Arabistan Pro Lig, Bundesliga, Ligue 1, Serie A, LaLiga, Premier Lig, Trendyol 1. Lig ve Süper Lig’de önemli karşılaşmalar oynanacak. La Liga’da Real Madrid, Osasuna’ya konuk olacak. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş ile Trabzonspor Dolmabahçe’de kozlarını paylaşacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 15 Şubat 2025 Bugünkü maçlar listesi…

        2

        15 ŞUBAT 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        SÜPER LİG

        13:30 Gaziantep FK - Sivasspor (beIN Sports 2)

        16:00 Başakşehir FK - Bodrum FK (beIN Sports 2)

        19:00 Beşiktaş - Trabzonspor (beIN Sports 1)

        3

        1. LİG

        16:00 Yeni Malatyaspor - Manisa FK (TRT Spor, beIN Sports Max 2)

        19:00 Kocaelispor - Çorum FK (TRT Spor, beIN Sports 2)

        4

        LALİGA

        16:00 Leganes - Deportivo Alaves (S Sport Plus, S Sport)

        18:15 Osasuna - Real Madrid (S Sport Plus, S Sport)

        20:30 Atletico Madrid - Celta Vigo (S Sport Plus, S Sport)

        23:00 Villarreal - Valencia (S Sport Plus, S Sport)

        5

        PREMİER LİG

        15:30 Leicester City - Arsenal

        18:00 Aston Villa - Ipswich Town

        18:00 West Ham United - Brentford

        18:00 Fulham - Nottingham Forest

        18:00 Manchester City - Newcastle United

        18:00 Southampton - Bournemouth

        20:30 Crystal Palace - Everton

        6

        SERİE A

        17:00 Atalanta - Cagliari

        20:00 Lazio - Napoli

        22:45 Milan - Hellas Verona

        7

        LİGUE 1

        19:00 Marsilya - Saint-Etienne (beIN Sports, beIN Connect)

        21:00 Monaco - Nantes (beIN Sports 5)

        23:05 Toulouse - PSG (beIN Sports 3)

        8

        BUNDESLİGA

        17:30 Stuttgart - Wolfsburg

        17:30 Union Berlin - Mönchengladbach

        17:30 Bochum - Borussia Dortmund

        17:30 St. Pauli - Freiburg

        20:30 Bayer Leverkusen - Bayern Münih

        9

        SUUDİ ARABİSTAN - PRO LİG

        16:35 Al Khaleej - Al Taawon

        18:30 Al Raed - Al Fayha

        20:30 Al Wahda - Al Ittihad-Jeddah

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