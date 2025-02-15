Osasuna - Real Madrid maçı için heyecan dorukta. İspanya La Liga 24. hafta maçında Real Madrid, Vicente Moreno'nun ekibi Osasuna’ya konuk oluyor. Carlo Ancelotti yönetimindeki eflatun-beyazlılar, 3 puanı hanesine yazdırıp liderliğini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Real Madrid'de Ancelotti'nin ilk 11'de bir rotasyon yapması bekleniyor. Mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ise maçın tarihi, saati ve canlı yayın kanalını araştırıyor. Peki Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Osasuna - Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte mücadelenin detayları…