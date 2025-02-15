Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı?
İspanya La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid, deplasmanda Osasuna ile karşı karşıya geliyor. Ligde 50 puanla zirvede yer alan Carlo Ancelotti yönetimindeki eflatun-beyazlılar, sahadan 3 puanla ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor. Zorlu mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler Osasuna - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri araştırıyor. ''Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorusu ile birlikte ''Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?'' sorusu yanıt arıyor. İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar…
Osasuna - Real Madrid maçı için heyecan dorukta. İspanya La Liga 24. hafta maçında Real Madrid, Vicente Moreno'nun ekibi Osasuna’ya konuk oluyor. Carlo Ancelotti yönetimindeki eflatun-beyazlılar, 3 puanı hanesine yazdırıp liderliğini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Real Madrid'de Ancelotti'nin ilk 11'de bir rotasyon yapması bekleniyor. Mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ise maçın tarihi, saati ve canlı yayın kanalını araştırıyor. Peki Osasuna - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Osasuna - Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte mücadelenin detayları…
OSASUNA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Osasuna - Real Madrid maçı, 15 Şubat Cumartesi bugün TSİ 18:15'te başlayacak.
OSASUNA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
El Sadar Stadyumu'nda mücadele, S Sport kanalından naklen yayınlanacak.
Karşılaşmayı İspanyol hakem Munuera Montero yönetecek.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Real Madrid, La Liga’da son olarak Atletico Madrid ile maça çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise Manchester City ile karşı karşıya geldi. Milli yıldız Arda Güler, bu maçlarda süre alamadı.
Güler'in Osasuna maçına yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Milli futbolcunun maçın ilerleyen dakikalarında süre alacağı tahmin ediliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Osasuna: Herrera, Boyomo, Catena, Cruz, Areso, Torro, Zaragoza, Oroz, Moncayola, Garcia, Budimir
Real Madrid: Courtois, Tchouameni, Raul, Garcia, Vazquez, Valverde, Ceballos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Mbappe
OSASUNA - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE
Aşağıda yer alan link aracılığıyla S Sport kanalına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.
https://ssport.tv/