Bugünkü maçlar 16 Nisan 2025 Çarşamba listesi belli oldu. Bugün futbolseverleri heyecan dolu bir maç programı bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final aşaması bugün oynanacak iki karşılaşma ile tamamlanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak. Günün sonucu merakla beklenen mücadelesinde Real Madrid ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Maçların başlangıç saati ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 16 Nisan 2025 bugünkü maç programı…