Bugünkü maç programı 18 Kasım 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
18 Kasım 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup aşaması bugün sona eriyor. Gruptaki liderlik ve doğrudan katılım hakkının belirlendiği karşılaşmalar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İspanya - Türkiye maçı günün en dikkat çeken mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor. Öte yandan UEFA U17 Şampiyonası ve UEFA U21 Şampiyonası'nda eleme maçları heyecanı devam ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 18 Kasım 2025 günün maç takvimi ile başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...
18 Kasım Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor olacak. A Milli Futbol Takımı, E Grubu’ndaki altıncı ve son maçında deplasmanda İspanya ile karşılaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 18 Kasım 2025 bugünkü maçlar listesi ile İspanya - Türkiye maçı saati ve canlı yayın kanalı!
İSPANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda İspanya ile karşı karşıya gelecek.
İspanya - Türkiye maçı, 18 Kasım 2025 Salı günü TSİ 22.45'te başlayacak. Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak mücadele, TV8'den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayerh'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Sven Jablonski olacak.
18 KASIM 2025 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - E Grubu
22:45 İspanya - Türkiye (TV8)
22:45 Bulgaristan - Gürcistan
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - B Grubu
22:45 İsveç - Slovenya
22:45 Kosova - İsviçre
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - C Grubu
22:45 Belarus - Yunanistan
22:45 İskoçya - Danimarka
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - H Grubu
22:45 Avusturya - Bosna-Hersek
22:45 Romanya - San Marino
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - J Grubu
22:45 Belçika - Lihtenştayn
22:45 Galler - Kuzey Makedonya
Asya DK Elemeler - 5. Tur
19:00 Irak - BAE
Avrupa UEFA U21 Şampiyonası Elemeler - Grup H
19:00 Litvanya U21 - Türkiye U21
22:00 Macaristan U21 - Hırvatistan U21