18 Kasım Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor olacak. A Milli Futbol Takımı, E Grubu’ndaki altıncı ve son maçında deplasmanda İspanya ile karşılaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 18 Kasım 2025 bugünkü maçlar listesi ile İspanya - Türkiye maçı saati ve canlı yayın kanalı!