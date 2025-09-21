21 Eylül Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün yerli ve yabancı liglerde birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor olacak. Bundesliga, Ligue 1, Serie A, La Liga, Premier Lig, 1. Lig ve Süper Lig’de önemli maçlar oynanacak. Süper Lig’de Kasımpaşa Fenerbahçe ile karşı karşıya gelirken, RAMS Başakşehir Corendon Alanyaspor ile mücadele edecek. La Liga’da ise Barcelona, Getafe, Celta Vigo, Atletico Madrid gibi takımlar sahaya çıkacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 21 Eylül 2025 Pazar listesi!