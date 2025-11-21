Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 KASIM 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol 1. Lig, LaLiga, Ligue 1, Bundesliga, EuroLeague...

        Bugünkü maçlar 21 Kasım 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Bugünkü maçlar 21 Kasım 2025 Cuma günü oynanacak mücadeleleri kaçırmak istemeyen sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün Trendyol 1. Lig, İspanya LaLiga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Suudi Arabistan Pro Lig, Belçika Pro Lig ve EuroLeague'de önemli maçlar yapılacak. EuroLeague'in 12. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Partizan'a konuk olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 21 Kasım 2025 maç takvimi ile mücadelelerin başlangıç saatleri...

        Giriş: 21.11.2025 - 11:20 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:20
        Dünya genelinde her gün birçok spor müsabakası yapılıyor. Yabancı ve yerli liglerde oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. 21 Kasım 2025 maç takvimi belli oldu. Bugün 1. Lig, LaLiga, Ligue 1, Bundesliga, Suudi Arabistan Pro Lig, Belçika Pro Lig ve EuroLeague’de heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 21 Kasım 2025 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve yayıncı kuruluşları...

        21 KASIM 2025 MAÇ TAKVİMİ: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Trendyol 1. Lig

        20:00 Manisa FK - Adana Demirspor

        LaLiga

        23:00 Valencia - Levante

        Ligue 1

        22:45 Nice - Marsilya

        Bundesliga

        22:30 Mainz - Hoffenheim

        Suudi Pro Lig

        17:50 Al Kholood - Al Hazem

        18:15 Al Ittihad - Al Riyadh

        20:30 Al Ahli - Al-Qadisiah

        Belçika Pro Lig

        22:45 Standard Liege - Zulte Waregem

        EuroLeague

        22:15 Olympiakos - Paris

        22:30 Baskonia - Bayern

        22:30 Partizan - Fenerbahçe

        22:30 Virtus Bologna - Maccabi Tel Aviv

        23:00 Valencia - Kızılyıldız

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
