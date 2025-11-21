Dünya genelinde her gün birçok spor müsabakası yapılıyor. Yabancı ve yerli liglerde oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. 21 Kasım 2025 maç takvimi belli oldu. Bugün 1. Lig, LaLiga, Ligue 1, Bundesliga, Suudi Arabistan Pro Lig, Belçika Pro Lig ve EuroLeague’de heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 21 Kasım 2025 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve yayıncı kuruluşları...