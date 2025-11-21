Bugünkü maçlar 21 Kasım 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Bugünkü maçlar 21 Kasım 2025 Cuma günü oynanacak mücadeleleri kaçırmak istemeyen sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün Trendyol 1. Lig, İspanya LaLiga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Suudi Arabistan Pro Lig, Belçika Pro Lig ve EuroLeague'de önemli maçlar yapılacak. EuroLeague'in 12. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Partizan'a konuk olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 21 Kasım 2025 maç takvimi ile mücadelelerin başlangıç saatleri...
Dünya genelinde her gün birçok spor müsabakası yapılıyor. Yabancı ve yerli liglerde oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. 21 Kasım 2025 maç takvimi belli oldu. Bugün 1. Lig, LaLiga, Ligue 1, Bundesliga, Suudi Arabistan Pro Lig, Belçika Pro Lig ve EuroLeague’de heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 21 Kasım 2025 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve yayıncı kuruluşları...
21 KASIM 2025 MAÇ TAKVİMİ: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol 1. Lig
20:00 Manisa FK - Adana Demirspor
LaLiga
23:00 Valencia - Levante
Ligue 1
22:45 Nice - Marsilya
Bundesliga
22:30 Mainz - Hoffenheim
Suudi Pro Lig
17:50 Al Kholood - Al Hazem
18:15 Al Ittihad - Al Riyadh
20:30 Al Ahli - Al-Qadisiah