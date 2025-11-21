Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 21 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI KANAL KANAL: Bu akşam TV’de neler var, hangi diziler yayınlanacak? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

        21 Kasım 2025 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?

        ''Bu akşam televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak programlar, yarışmalar, filmler ve diziler 21 Kasım 2025 TV yayın akışı listesi ile belli oldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam kadrosuna kattığı 6 yeni oyuncu ile izleyici karşısına çıkacak. İşte bugün hangi yapımların ekrana geleceğini merak edenler için 21 Kasım 2025 Cuma Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 14:52 Güncelleme: 21.11.2025 - 14:52
        1

        Bugün hangi programlar, yarışmalar, filmler ve dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu sebeple 21 Kasım 2025 Cuma Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı listeleri inceleniyor. Show TV’nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, izleyicileri ekran başına kilitleyecek bir bölümle geliyor. Peki, bu akşam televizyonda başka neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte kanal kanal 21 Kasım 2025 TV yayın akışı!

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Arka Sokaklar

        00:15 Güller ve Günahlar

        03:00 Siyah Beyaz Aşk

        05:00 Üç Kız Kardeş

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Sandık Kokusu

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti

        00:15 Veliaht

        02:45 Kızılcık Şerbeti

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:33 İstiklal Marşı

        05:35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:25 Kalk Gidelim

        09:15 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Taşacak Bu Deniz

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Taşacak Bu Deniz

        00:15 Gönül Dağı

        02:55 Seksenler

        04:00 Lingo Türkiye

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aldatmak

        07:00 Kahvaltı Haberleri

        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Buz Devri

        21:45 Suikast Treni

        00:20 Gözleri KaraDeniz

        03:00 Kardeşlerim

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Salak Milyoner

        22:00 Tatlım Tatlım

        00:30 Tatlım Tatlım

        01:45 Sahipsizler

        04:00 Yüksek Sosyete

        05:00 Söz

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Sahtekarlar

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Sakıncalı

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Sakıncalı

        23:30 Ben Leman

        01:15 Sahtekarlar

        03:45 Sakıncalı

        06:00 Karagül

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş’le Sence?

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
