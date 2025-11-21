Bugün hangi programlar, yarışmalar, filmler ve dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu sebeple 21 Kasım 2025 Cuma Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı listeleri inceleniyor. Show TV’nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, izleyicileri ekran başına kilitleyecek bir bölümle geliyor. Peki, bu akşam televizyonda başka neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte kanal kanal 21 Kasım 2025 TV yayın akışı!