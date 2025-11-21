21 Kasım 2025 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?
''Bu akşam televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak programlar, yarışmalar, filmler ve diziler 21 Kasım 2025 TV yayın akışı listesi ile belli oldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam kadrosuna kattığı 6 yeni oyuncu ile izleyici karşısına çıkacak. İşte bugün hangi yapımların ekrana geleceğini merak edenler için 21 Kasım 2025 Cuma Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Güller ve Günahlar
03:00 Siyah Beyaz Aşk
05:00 Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:15 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Veliaht
02:45 Kızılcık Şerbeti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı
05:35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:25 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Taşacak Bu Deniz
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Taşacak Bu Deniz
00:15 Gönül Dağı
02:55 Seksenler
04:00 Lingo Türkiye
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Aldatmak
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Buz Devri
21:45 Suikast Treni
00:20 Gözleri KaraDeniz
03:00 Kardeşlerim
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Salak Milyoner
22:00 Tatlım Tatlım
00:30 Tatlım Tatlım
01:45 Sahipsizler
04:00 Yüksek Sosyete
05:00 Söz
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Sahtekarlar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Sakıncalı
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Sakıncalı
23:30 Ben Leman
01:15 Sahtekarlar
03:45 Sakıncalı
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş’le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
