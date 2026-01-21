21 Ocak 2026 maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yedinci hafta heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu akşam 9 maç oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Avrupa Basketbol Ligi’nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko Virtus Bologna ile mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 21 Ocak 2026 bügünkü maçlar, başlangıç saatleri, canlı yayın kanalları ve GS maç detayları haberimizde…