        BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 OCAK 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague ve UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı

        Bugünkü maçlar 21 Ocak 2026: EuroLeague ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 21 Ocak 2026 Çarşamba listesi belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta, bugün oynanacak 9 karşılaşma ile tamamlanacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın yanı sıra Atletico Madrid, Bayern Münih, Barcelona, Liverpool gibi takımlar sahaya çıkacak. Şampiyonlar Ligi yanı sıra EuroLeague'de 23. hafta heyecanı bugün oynanacak tek maç ile devam edecek. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko Virtus Bologna ile karşı karşyıa gelecek. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 21 Ocak 2026 maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 11:40 Güncelleme: 21.01.2026 - 11:40
        1

        21 Ocak 2026 maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yedinci hafta heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu akşam 9 maç oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Avrupa Basketbol Ligi’nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko Virtus Bologna ile mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 21 Ocak 2026 bügünkü maçlar, başlangıç saatleri, canlı yayın kanalları ve GS maç detayları haberimizde…

        2

        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 7. HAFTA HEYECANI DEVAM EDİYOR!

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta, 21 Ocak Çarşamba bugün oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

        Ligde 9 puanla 18. sırada bulunan Galatasaray, ligin 7. haftasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.

        3

        GALATASARAY-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Galatasaray-Atletico Madrid maçı, bu akşam saat 20.45'te başlayacak.

        RAMS Park'ta oynanacak mücadele, TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek.

        4

        21 OCAK 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA Şampiyonlar Ligi

        20:45 Galatasaray-Atletico Madrid (TRT 1)

        20:45 Karabağ-Eintracht Frankfurt (Tabii Spor)

        23:00 Atalanta-Athletic Bilbao (Tabii Spor 6)

        23:00 Bayern Münih-Union Saint-Gilloise (Tabii Spor 3)

        5

        23:00 Slavia Prag-Barcelona (Tabii Spor 2)

        23:00 Juventus-Benfica (Tabii Spor)

        23:00 Chelsea-Pafos FC (Tabii Spor 4)

        23:00 Newcastle United-PSV Eindhoven (Tabii Spor 5)

        23:00 Marsilya-Liverpool (Tabii Spor 1)

        6

        Suudi Arabistan Pro Ligi

        18:30 Al Akhdoud-Al Riyadh

        20:30 Al Ettifaq-Neom SC

        20:30 Damac FC-Al Nassr

        7

        EuroLeague

        22:30 Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko (S Sport, S Sport Plus)

        8
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
