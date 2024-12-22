22 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre Avrupa’nın önemli liglerinde kritik karşılaşmalar oynanacak. La Liga’da Real Madrid Sevilla ile karşı karşıya gelirken; Premir Lig’de Manchester United Bournemouth ile, Tottenham Liverpool ile mücadele edecek. Bu kapsamda Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Peki, 22 Aralık bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar 22 Aralık 2024 Pazar listesi…