Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Gözler Arda Güler'de!
Real Madrid, İspanya La Liga 18. Hafta maçında Sevilla ile karşılaşacak. Haftaya zirvenin 1 puan gerisinde giren İspanyol devi, Sevilla'yı mağlup etmekten başka bir şey düşünmüyor. Real Madrid'de Militao, Mendy, Alaba ve Carvajal'ın sakatlıkları bulunuyor. Ancelotti'nin milli yıldız Arda Güler'e ilk 11'de şans verip vermeyeceği merak ediliyor. Bu sezon ligde beklentilerin uzağında kalan Sevilla, 22 puanla 11. sırada, eflatun beyazlılar ise 37 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi? İşte Real Madrid - Sevilla maçı canlı izle kanalı, saati ve mücadeleye ilişkin detaylar.
İspanya La Liga'nın 18. haftasında Real Madrid ve Sevilla karşı karşıya gelecek. İspanyol devinde Sevilla mücadelesi öncesinde Militao, Mendy, Alaba, Carvajal gibi isimlerin sakatlıkları bulunuyor. Bu sebeple Carlo Ancelotti'nin kadro tercihi merak ediliyor. Milli futbolcumuz Arda Güler’in ilk 11'de olup olmadığı araştırılıyor. Ligde çıktığı 17 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan eflatun beyazlılar, Barcelona ve Atletico Madrid’in ardından 3. sırada yer alıyor. Peki, Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de yer alacak mı? İşte Real Madrid - Sevilla maçı canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmanın detayları...
REAL MADRİD - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İspanya’da şampiyonluğun en önemli adaylarından Real Madrid, ligin 18. haftasında Sevilla’yı konuk ediyor.
Real Madrid - Sevilla maçı, 22 Aralık Pazar günü oynanacak ve saat 18.15'te başlayacak.
REAL MADRİD - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Santiago Barnabeu’da oynanacak mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
REAL MADRİD - SEVİLLA MAÇI CANLI İZLE KANALI
Aşağıda yer alan link aracılığıyla platforma üye olabilir ve mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.ssportplus.com/
ARDA GÜLER İLK 11’DE Mİ?
Real Madrid - Sevilla mücadelesinde Arda Güler’in yedekler arasında başlaması bekleniyor.
REAL MADRİD'İN DURUMU
İtalyan çalıştırıcı Ancelotti son olarak Mbappe, Vinicius Junior, Bellingham, Rodrygo hücum hattıyla sahaya çıktı. Sevilla mücadelesinde tecrübeli teknik adamın kazanan kadroyu bozmayacağı İspanyol basınında yer aldı. Bu sebeple Arda Güler’in Sevilla mücadelesinde yedekler arasında başlaması bekleniyor.
Eflatun-beyazlı ekipte geride kalan haftalarda takımın en dikkat çeken oyuncuları Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Bellingham oldu. Mbappe 9 gollük katkı yaparken Vinicius Junior ise 8 gol ve 7 asistlik katkı verdi.
SEVİLLA’NIN DURUMU
Xavier Garcia Pimienta’nın çalıştırdığı Sevilla ise beklentilerin uzağında kaldı. Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek isteyen ekip haftaya 22 puanla 11. sırada giriyor.
Sevilla’da ise Dodi Lukebakio 7 gollük katkı verdi. Sevilla, ligde son olarak Celta Vigo karşısında sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.