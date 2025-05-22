22 Mayıs 2025 maç programı açıklandı. Böylece Nesine 2. Lig, Bundesliga Play-Out, Suudi Arabistan - Pro Lig, Dünya Halı Saha Şampiyonası, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası, İsveç Allsvenskan, İsveç Superettan, Danimarka 1. Lig ve İskoçya Premier Lig’de hangi maçların yapılacağı belli oldu. Bu akşam yerli ve yabancı liglerde dikkat çeken karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 22 Mayıs 2025 Bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...