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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 KASIM 2024: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig, Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Fransa Ligue 1, Serie A maç programı

        Bugünkü maçlar 24 Kasım 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi

        Bugünkü maçlar 24 Kasım 2024 Pazar listesi gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Süper Lig, 1. Lig, Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Fransa Ligue 1, Serie A maç programı belli oldu. Süper Lig fikstürü ile ligin 13. haftasında oynanacak karşılaşmalar araştırılmaya başlandı. Heyecan dolu mücadeleleri kaçırmak istemeyen futbolseverler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorularını gündeme taşıdı. İşte, 24 Kasım 2024 maç takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 09:18 Güncelleme: 24.11.2024 - 09:18
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        1

        24 Kasım 2024 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Trendyol Süper Lig’de 13. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 4 maçla devam ediyor. Beşiktaş, Göztepe’yi ağırlarken Trabzonspor, evinde Adana Demirspor’u konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Süper Lig maç fikstürü yanı sıra 1. Lig, Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Fransa Ligue 1, Serie A’da oynanacak karşılaşmalar merak ediliyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 24 Kasım Pazar maç takvimi ve canlı maç izle ekranı…

        2

        24 KASIM 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Süper Lig

        13:30: Sivasspor - Kasımpaşa

        16:00: Konyaspor - Hatayspor

        16:00: Samsunspor - Alanyaspor

        19:00: Beşiktaş - Göztepe

        3

        TFF 1. Lig

        13:30: Erzurumspor - Karagümrük

        16:00: Erokspor - Yeni Çorumspor

        16:00: Adanaspor - Sakaryaspor

        19:00: Kocaelispor - Bandırmaspor

        4

        İngiltere Premier Lig

        17:00: Southampton - Liverpool

        19:30: Ipswich - Manchester United

        5

        İspanya La Liga

        16:00: Osasuna - Villarreal

        18:15: Sevilla - Rayo Vallecano

        20:30: Leganes - Real Madrid

        23:00: Athletic Bilbao - Real Sociedad

        6

        İtalya Serie A

        14:30: Genoa - Cagliari

        17:00: Torino - Monza

        17:00: Como - Fiorentina

        20:00: Napoli - Roma

        22:45: Lazio - Bologna

        7

        Almanya Bundesliga

        17:30: Holstein Kiel - Mainz

        19:30: Mönchengladbach - St. Pauli

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