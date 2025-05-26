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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 MAYIS 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 26 Mayıs 2025 fikstürü: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        26 Mayıs 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig, Nesine 2. Lig, Bundesliga Play-Out, Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan dolu maçlar oynanacak. Süper Lig'de 37. Hafta bugün yapılacak Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçı ile sona erecek. Kritik mücadeleleri kaçırmak istemeyenler, "Bugün hangi maçlar var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları gibi detaylar sorgulanıyor. Peki, bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar 26 Mayıs 2025 fikstürü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 10:31 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:31
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        1

        26 Mayıs Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre Trendyol Süper Lig, Nesine 2. Lig, Bundesliga Play-Out, Suudi Arabistan Pro Lig’de heyecan dolu maçlar oynanacak. Süper Lig’de 37. Hafta bugün yapılacak tek maçla sona erecek. Hatayspor, sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Merak edenler için mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları gibi ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 26 Mayıs 2025 bugünkü maç programı ve saatleri…

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        26 MAYIS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Süper Lig

        20.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (beIN Sports 1)

        3

        Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur

        20.00 Batman Petrolspor-Altınordu

        20.00 Elazığspor-Vanspor

        4

        Bundesliga Play-Out

        21.30 Elversberg-Heidenheim

        5

        Suudi Arabistan Pro Lig

        21.00 Al Hilal-Al-Qadsiah

        21.00 Al Fayha-Al Shabab

        21.00 Al Ittihad-Damac FC

        21.00 Al Fateh-Al Nassr

        21.00 Al Riyadh-Al Ahli

        21.00 Al Ettifaq-Al Wahda

        21.00 Al Khaleej-Al Akhdoud

        21.00 Al Orubah-Al Taawon

        21.00 Al Raed-Al Kholood

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