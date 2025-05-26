26 Mayıs Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre Trendyol Süper Lig, Nesine 2. Lig, Bundesliga Play-Out, Suudi Arabistan Pro Lig’de heyecan dolu maçlar oynanacak. Süper Lig’de 37. Hafta bugün yapılacak tek maçla sona erecek. Hatayspor, sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Merak edenler için mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları gibi ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 26 Mayıs 2025 bugünkü maç programı ve saatleri…