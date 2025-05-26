Bugünkü maçlar 26 Mayıs 2025 fikstürü: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
26 Mayıs 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig, Nesine 2. Lig, Bundesliga Play-Out, Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan dolu maçlar oynanacak. Süper Lig'de 37. Hafta bugün yapılacak Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçı ile sona erecek. Kritik mücadeleleri kaçırmak istemeyenler, "Bugün hangi maçlar var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları gibi detaylar sorgulanıyor. Peki, bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar 26 Mayıs 2025 fikstürü...
26 Mayıs Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre Trendyol Süper Lig, Nesine 2. Lig, Bundesliga Play-Out, Suudi Arabistan Pro Lig’de heyecan dolu maçlar oynanacak. Süper Lig’de 37. Hafta bugün yapılacak tek maçla sona erecek. Hatayspor, sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Merak edenler için mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları gibi ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 26 Mayıs 2025 bugünkü maç programı ve saatleri…
26 MAYIS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig
20.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (beIN Sports 1)
Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur
20.00 Batman Petrolspor-Altınordu
20.00 Elazığspor-Vanspor
Bundesliga Play-Out
21.30 Elversberg-Heidenheim
Suudi Arabistan Pro Lig
21.00 Al Hilal-Al-Qadsiah
21.00 Al Fayha-Al Shabab
21.00 Al Ittihad-Damac FC
21.00 Al Fateh-Al Nassr
21.00 Al Riyadh-Al Ahli
21.00 Al Ettifaq-Al Wahda
21.00 Al Khaleej-Al Akhdoud
21.00 Al Orubah-Al Taawon
21.00 Al Raed-Al Kholood