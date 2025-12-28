28 Aralık 2025 maç programı belli oldu. Yerli ve yabancı liglerde birbirinden önemli mücadeleler oynanacak. Bu akşam 1. Lig, 2. Lig, Premier Lig, Serie A, Portekiz Süper Ligi ve Afrika Uluslar Kupası’nda birbirinden zorlu maçlar futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 28 Aralık 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...