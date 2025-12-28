Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 ARALIK 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç programı

        Bugünkü maçlar 28 Aralık 2025: Bugün maç var mı, hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Her gün birçok spor müsabakası yapılıyor. Bu sebeple bugün hangi maçların oynanacağı merak ediliyor. 28 Aralık 2025 maç programı sporseverler tarafından araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre, yerli ve yabancı liglerde birçok önemli karşılaşma oynanacak. TFF 2. Lig, TFF 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, Portekiz Süper Ligi ve Afrika Uluslar Kupası'nda toplam 26 mücadele yapılacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 28 Aralık 2025 bugünkü maçlar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2025 - 11:31 Güncelleme: 28.12.2025 - 11:31
        28 Aralık 2025 maç programı belli oldu. Yerli ve yabancı liglerde birbirinden önemli mücadeleler oynanacak. Bu akşam 1. Lig, 2. Lig, Premier Lig, Serie A, Portekiz Süper Ligi ve Afrika Uluslar Kupası’nda birbirinden zorlu maçlar futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 28 Aralık 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...

        28 ARALIK 2025 PAZAR BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

        Türkiye - 2. Lig

        13:00 | Kepez Spor Futbol AŞ – Batman Petrolspor

        13:00 | Erbaaspor – Beyoğlu Yeni Çarşı

        13:00 | İskenderunspor AŞ – MKE Ankaragücü

        15:00 | İnegölspor – Altınordu FK

        15:00 | Bucaspor – Karacabey Belediyespor

        15:00 | Beykoz Anadolu – Karaman FK

        15:00 | Muğlaspor – Kastamonuspor

        15:00 | Anagold 24 Erzincanspor – Elazığspor

        Türkiye - 1. Lig

        13:30 | Serik Belediyespor – Boluspor

        13:30 | Keçiörengücü – Ümraniyespor

        16:00 | BB Erzurumspor – Yeni Çorumspor

        19:00 | Amedspor – Alagöz Holding Iğdır FK

        İngiltere - Premier Lig

        17:00 | Sunderland – Leeds United

        19:30 | Crystal Palace – Tottenham

        İtalya - Serie A

        14:30 | AC Milan – Hellas Verona

        17:00 | US Cremonese – SSC Napoli

        20:00 | Bologna FC – Sassuolo Calcio

        22:45 | Atalanta BC – Inter

        Portekiz - Liga Portugal

        18:30 | Casa Pia – Vitoria Guimaraes

        18:30 | FC Arouca – Gil Vicente

        21:00 | SC Braga – Benfica

        23:30 | Sporting Lizbon – Rio Ave

        Afrika Uluslar Kupası

        15:30 | Gabon – Mozambik

        18:00 | Ekvator Ginesi – Sudan

        20:30 | Cezayir – Burkina Faso

        23:00 | Fildişi Sahili – Kamerun

        Basketbol Süper Ligi

        13:00 | Safiport Erokspor – Karşıyaka

        15:30 | Aliağa Petkim – Beşiktaş Gain

        18:00 | Onvo Büyükçekmece – Bursaspor

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
