Bugünkü maçlar 28 Aralık 2025: Bugün maç var mı, hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Her gün birçok spor müsabakası yapılıyor. Bu sebeple bugün hangi maçların oynanacağı merak ediliyor. 28 Aralık 2025 maç programı sporseverler tarafından araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre, yerli ve yabancı liglerde birçok önemli karşılaşma oynanacak. TFF 2. Lig, TFF 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, Portekiz Süper Ligi ve Afrika Uluslar Kupası'nda toplam 26 mücadele yapılacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 28 Aralık 2025 bugünkü maçlar listesi...
28 ARALIK 2025 PAZAR BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
Türkiye - 2. Lig
13:00 | Kepez Spor Futbol AŞ – Batman Petrolspor
13:00 | Erbaaspor – Beyoğlu Yeni Çarşı
13:00 | İskenderunspor AŞ – MKE Ankaragücü
15:00 | İnegölspor – Altınordu FK
15:00 | Bucaspor – Karacabey Belediyespor
15:00 | Beykoz Anadolu – Karaman FK
15:00 | Muğlaspor – Kastamonuspor
15:00 | Anagold 24 Erzincanspor – Elazığspor
Türkiye - 1. Lig
13:30 | Serik Belediyespor – Boluspor
13:30 | Keçiörengücü – Ümraniyespor
16:00 | BB Erzurumspor – Yeni Çorumspor
19:00 | Amedspor – Alagöz Holding Iğdır FK
İngiltere - Premier Lig
17:00 | Sunderland – Leeds United
19:30 | Crystal Palace – Tottenham
İtalya - Serie A
14:30 | AC Milan – Hellas Verona
17:00 | US Cremonese – SSC Napoli
20:00 | Bologna FC – Sassuolo Calcio
22:45 | Atalanta BC – Inter
Portekiz - Liga Portugal
18:30 | Casa Pia – Vitoria Guimaraes
18:30 | FC Arouca – Gil Vicente
21:00 | SC Braga – Benfica
23:30 | Sporting Lizbon – Rio Ave
Afrika Uluslar Kupası
15:30 | Gabon – Mozambik
18:00 | Ekvator Ginesi – Sudan
20:30 | Cezayir – Burkina Faso
23:00 | Fildişi Sahili – Kamerun
Basketbol Süper Ligi
13:00 | Safiport Erokspor – Karşıyaka
15:30 | Aliağa Petkim – Beşiktaş Gain
18:00 | Onvo Büyükçekmece – Bursaspor