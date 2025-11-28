Bugünkü maçlar 28 Kasım 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Günün maçları futbolseverler tarafından araştırılıyor. 28 Kasım 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Buna göre Trendyol Süper Lig'de 14. hafta bu akşam oynanacak tek maçla başlayacak. Süper Lig'in yanı sıra 1. Lig ve Avrupa liglerinde birçok kritik karşılaşma oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 28 Kasım 2025 Cuma bugünkü maçlar listesi...
28 KASIM 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig
20:00 Kocaelispor - Gençlerbirliği
Trendyol 1. Lig
17:00 Amed SK - Esenler Erokspor
20:00 Pendikspor - Manisa FK
LaLiga
23:00 Getafe - Elche
Serie A
22:45 Como - Sassuolo
Ligue 1
22:45 Metz - Rennes