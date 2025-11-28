Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 KASIM 2025 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig, 1. Lig, LaLiga, Seria A, Ligue 1, Bundesliga…

        Bugünkü maçlar 28 Kasım 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Günün maçları futbolseverler tarafından araştırılıyor. 28 Kasım 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Buna göre Trendyol Süper Lig'de 14. hafta bu akşam oynanacak tek maçla başlayacak. Süper Lig'in yanı sıra 1. Lig ve Avrupa liglerinde birçok kritik karşılaşma oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 28 Kasım 2025 Cuma bugünkü maçlar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 10:48 Güncelleme: 28.11.2025 - 10:48
        Günün maçları sporseverler tarafından merak ediliyor. Yerli ve yabancı liglerin 28 Kasım 2025 bugünkü maçlar listesi paylaşıldı. Buna göre bu akşam Süper Lig, 1. Lig, LaLiga, Seria A, Ligue 1, Bundesliga, Portekiz Premier Lig’de birbirinden heyecanlı mücadeleler oynanacak. Süper Lig’de 14. haftanın perdesi tek maçla açılacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Kasım 2025 maç programı ile karşılaşmaların başlangıç saatleri

        28 KASIM 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Trendyol Süper Lig

        20:00 Kocaelispor - Gençlerbirliği

        Trendyol 1. Lig

        17:00 Amed SK - Esenler Erokspor

        20:00 Pendikspor - Manisa FK

        LaLiga

        23:00 Getafe - Elche

        Serie A

        22:45 Como - Sassuolo

        Ligue 1

        22:45 Metz - Rennes

        Bundesliga

        22:30 Mönchengladbach - Leipzig

        Portekiz Premier Ligi

        23:15 V. Guimaraes - AVS

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
