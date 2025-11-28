Günün maçları sporseverler tarafından merak ediliyor. Yerli ve yabancı liglerin 28 Kasım 2025 bugünkü maçlar listesi paylaşıldı. Buna göre bu akşam Süper Lig, 1. Lig, LaLiga, Seria A, Ligue 1, Bundesliga, Portekiz Premier Lig’de birbirinden heyecanlı mücadeleler oynanacak. Süper Lig’de 14. haftanın perdesi tek maçla açılacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Kasım 2025 maç programı ile karşılaşmaların başlangıç saatleri