3 Aralık 2025 maç programı belli oldu. Böylece ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu mücadeleleri devam ediyor. Bugün toplam 9 maç oynanacakken, gözler özellikle Trabzonspor-Vanspor maçında olacak. İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Chelsea ve Liverpool gibi devler sahne alacak. La Liga'da Arda Güler’li Real Madrid, Athletic Bilbao deplasmanına çıkacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 3 Aralık 2025 bugünkü maç takvimi ve müsabakaların başlangıç saatleri...