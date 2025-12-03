Bugünkü maçlar 3 Aralık 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Maç programı 3 Aralık 2025 Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaları takip etmek isteyen sporseverler tarafından araştırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu heyecanı devam ediyor. Bugün 9 maç oynanacak. Türkiye Kupası'nın yanı sıra Avrupa liglerinde de kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor. Bu akşam İtalya Kupası, İspanya La Liga, İngiltere Premier Lig ve İskoçya Premier Lig'de birbirinden heyecanlı karşılaşmalar var. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 3 Aralık 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...
3 Aralık 2025 maç programı belli oldu. Böylece ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu mücadeleleri devam ediyor. Bugün toplam 9 maç oynanacakken, gözler özellikle Trabzonspor-Vanspor maçında olacak. İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Chelsea ve Liverpool gibi devler sahne alacak. La Liga'da Arda Güler’li Real Madrid, Athletic Bilbao deplasmanına çıkacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 3 Aralık 2025 bugünkü maç takvimi ve müsabakaların başlangıç saatleri...
3 ARALIK 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Ziraat Türkiye Kupası
13:00 Karacabey Belediyespor - Kocaelispor (A Spor)
13:30 İkas Eyüpspor - Astor Enerji Çankayaspor (A Spor)
13:30 Özbelsan Sivasspor - Aliağa Futbol
13:30 İstanbulspor - SMS Grup Sarıyer
13:30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor - Erzurumspor FK
13:30 Muğlaspor - Sipay Bodrum FK
15:30 Esenler Erokspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (A Spor)
18:00 Beyoğlu Yeni Çarşı - Göztepe (A Spor)
20:30 Trabzonspor - İmaj Altyapı Vanspor (A Spor)
İtalya Kupası
17:00 Atalanta - Genoa (TRT Spor)
23:00 Inter - Venezia (TRT Spor)
İspanya La Liga
21:00 Athletic Bilbao - Real Madrid (S Sport - S Sport+)
İngiltere Premier Lig
22:30 Wolverhampton - Nottingham Forest (beIN Max 1)
22:30 Burnley - Crystal Palace (beIN Max 2)
22:30 Brighton - Aston Villa (beIN Sports 5)
22:30 Arsenal - Brentford (beIN Sports 3)
22:45 Liverpool - Sunderland (beIN Sports 4)
22:45 Leeds United - Chelsea (beIN Sports 2)
İskoçya Premier Lig
22:45 Aberdeen - St Mirren
22:45 Celtic - FC Dundee