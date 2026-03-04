Bugünkü maçlar 4 Mart Çarşamba | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
4 Mart 2026 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta heyecanı devam ediyor. Kupada bugün C Grubu karşılaşmaları oynanacak. 4 karşılaşma futbolseverlerle buluşacakken gözler Gaziantep FK-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçlarında olacak. Ayrıca İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve Almanya Bundesliga'da da kritik müsabakalar yapılacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 4 Mart 2026 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları!
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 4. VE SON HAFTA HEYECANI DEVAM EDİYOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu müsabakaları 3 Mart Salı günü oynandı.
B Grubu karşılaşmaları 5 Mart Perşembe, C Grubu maçları ise 4 Mart Çarşamba günü oynanacak.
Grup müsabakaları sonucunda, gruplarda ilk iki sırada 6 takım ve en iyi 2 grupta üçüncü olan 2 takım toplamda 8 takım çeyrek finale yükselecek.
4 MART 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR MI?
Ziraat Türkiye Kupası
14:30 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü (A Spor)
20:30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (ATV)
20:30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (A Haber)
20:30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor (A Spor)
İngiltere Premier Lig
22:30 Aston Villa-Chelsea (beIN Sports 4)
22:30 Brighton-Arsenal (beIN Sports 3)
22:30 Manchester City-Nottingham Forest (beIN Sports 2)
22:30 Fulham-West Ham United (beIN Sports MAX 1)
23:15 Newcastle United-Manchester United (beIN Sports 5)
İspanya La Liga
21:00 Rayo Vallecano-Oviedo (S Sport, S Sport Plus)
Almanya Bundesliga
22:30 Hamburg-Leverkusen (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)
İspanya Kral Kupası-Yarı Final
23:00 Real Sociedad-Athletic Bilbao (S Sport Plus)
İtalya Kupa-Yarı Final
23:00 Lazio-Atalanta (TRT Spor)
Fransa Kupası-Çeyrek Final
22:30 Lorient-Nice (beIN Connect)
23:00 Marsilya-Toulouse (beIN Sports MAX 2)