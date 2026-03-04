4 Mart 2026 bugünkü maçlar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. ve son haftaya girildi. Kupada bugün C Grubu müsabakaları yapılacak. Günün sonucu merakla beklenen maçında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Ayrıca Beşiktaş’ın Çaykur Rizespor’u konuk edeceği mücalede de ekran başından takip edilecek. ZTK'nın yanı sıra Premier Lig, La Liga ve Bundesliga’da da birbirinden kritik mücadeleler oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 4 Mart 2026 maç fikstürü ile müsabakaların başlangıç saatleri...