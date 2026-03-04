Canlı
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 4 MART 2026 | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Türkiye Kupası maç fikstürü

        Bugünkü maçlar 4 Mart Çarşamba | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        4 Mart 2026 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta heyecanı devam ediyor. Kupada bugün C Grubu karşılaşmaları oynanacak. 4 karşılaşma futbolseverlerle buluşacakken gözler Gaziantep FK-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçlarında olacak. Ayrıca İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve Almanya Bundesliga'da da kritik müsabakalar yapılacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 4 Mart 2026 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 10:48 Güncelleme:
        1

        4 Mart 2026 bugünkü maçlar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. ve son haftaya girildi. Kupada bugün C Grubu müsabakaları yapılacak. Günün sonucu merakla beklenen maçında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Ayrıca Beşiktaş’ın Çaykur Rizespor’u konuk edeceği mücalede de ekran başından takip edilecek. ZTK'nın yanı sıra Premier Lig, La Liga ve Bundesliga’da da birbirinden kritik mücadeleler oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 4 Mart 2026 maç fikstürü ile müsabakaların başlangıç saatleri...

        2

        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 4. VE SON HAFTA HEYECANI DEVAM EDİYOR

        Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu müsabakaları 3 Mart Salı günü oynandı.

        B Grubu karşılaşmaları 5 Mart Perşembe, C Grubu maçları ise 4 Mart Çarşamba günü oynanacak.

        Grup müsabakaları sonucunda, gruplarda ilk iki sırada 6 takım ve en iyi 2 grupta üçüncü olan 2 takım toplamda 8 takım çeyrek finale yükselecek.

        3

        4 MART 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR MI?

        Ziraat Türkiye Kupası

        14:30 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü (A Spor)

        20:30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (ATV)

        20:30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (A Haber)

        20:30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor (A Spor)

        4

        İngiltere Premier Lig

        22:30 Aston Villa-Chelsea (beIN Sports 4)

        22:30 Brighton-Arsenal (beIN Sports 3)

        22:30 Manchester City-Nottingham Forest (beIN Sports 2)

        22:30 Fulham-West Ham United (beIN Sports MAX 1)

        23:15 Newcastle United-Manchester United (beIN Sports 5)

        5

        İspanya La Liga

        21:00 Rayo Vallecano-Oviedo (S Sport, S Sport Plus)

        6

        Almanya Bundesliga

        22:30 Hamburg-Leverkusen (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

        7

        İspanya Kral Kupası-Yarı Final

        23:00 Real Sociedad-Athletic Bilbao (S Sport Plus)

        8

        İtalya Kupa-Yarı Final

        23:00 Lazio-Atalanta (TRT Spor)

        9

        Fransa Kupası-Çeyrek Final

        22:30 Lorient-Nice (beIN Connect)

        23:00 Marsilya-Toulouse (beIN Sports MAX 2)

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
