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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 4 OCAK 2025 PROGRAMI || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 4 Ocak 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi

        Lig müsabakaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bugün Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1, Portekiz Ligi ve İtalya Serie A'da heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Bugünkü maçlar 4 Ocak 2025 Cumartesi listesi belli oldu. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, 4 Ocak Cumartesi günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bugünkü maç takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 09:35 Güncelleme: 04.01.2025 - 09:35
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        1

        4 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre Galatasaray ve Göztepe karşı karşıya gelecek. Premier Lig’de ise şampiyonluk yarışı veren Arsenal, Brighton’u konuk edecek. Bu kapsamda Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya Kral Kupası, ransa Ligue 1, Portekiz Ligi ve İtalya Serie A’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Peki, 4 Ocak bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar 4 Ocak 2025 Cumartesi listesi…

        2

        4 OCAK 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Süper Lig

        13:30 Adana Demirspor - Başakşehir FK (beIN Sports 1)

        16:00 Antalyaspor - Eyüpspor (beIN Sports 1)

        19:00 Galatasaray - Göztepe (beIN Sports 1)

        20:00 Samsunspor - Trabzonspor (beIN Sports 2)

        3

        1. Lig

        13:30 Şanlıurfaspor - Çorum FK (TRT Spor)

        13:30 Yeni Malatyaspor - Boluspor (TRT Tabii Spor 6)

        16:00 MKE Ankaragücü - Keçiörengücü (TRT Spor)

        19:00 Fatih Karagümrük - Pendikspor (TRT Spor)

        4

        Premier Lig

        15:30 Tottenham - Newcastle United

        18:00 Crystal Palace - Chelsea

        18:00 Southampton - Brentford

        18:00 Bournemouth - Everton

        18:00 Manchester City - West Ham United

        18:00 Aston Villa - Leicester City

        20:30 Brighton & Hove Albion - Arsenal

        5

        Serie A

        17:00 Venezia - Empoli

        20:00 Fiorentina - Napoli

        22:45 Hellas Verona - Udinese

        6

        Ligue 1

        19:00 Saint-Etienne - Reims

        21:00 Lille - Nantes

        23:00 Lyon - Montpellier

        7

        Portekiz - Premier Lig

        21:00 Benfica - Sporting Braga

        8

        İngiltere - Championship

        18:00 Hull City - Leeds United

        9

        İspanya Kral Kupası

        18:30 Tenerife - Osasuna

        19:30 Almeria - Sevilla

        21:00 Barbastro - Barcelona

        23:30 Marbella - Atletico Madrid

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