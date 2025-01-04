Bugünkü maçlar 4 Ocak 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi
Lig müsabakaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bugün Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1, Portekiz Ligi ve İtalya Serie A'da heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Bugünkü maçlar 4 Ocak 2025 Cumartesi listesi belli oldu. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, 4 Ocak Cumartesi günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bugünkü maç takvimi…
4 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre Galatasaray ve Göztepe karşı karşıya gelecek. Premier Lig’de ise şampiyonluk yarışı veren Arsenal, Brighton’u konuk edecek. Bu kapsamda Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya Kral Kupası, ransa Ligue 1, Portekiz Ligi ve İtalya Serie A’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Peki, 4 Ocak bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar 4 Ocak 2025 Cumartesi listesi…
4 OCAK 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig
13:30 Adana Demirspor - Başakşehir FK (beIN Sports 1)
16:00 Antalyaspor - Eyüpspor (beIN Sports 1)
19:00 Galatasaray - Göztepe (beIN Sports 1)
20:00 Samsunspor - Trabzonspor (beIN Sports 2)
1. Lig
13:30 Şanlıurfaspor - Çorum FK (TRT Spor)
13:30 Yeni Malatyaspor - Boluspor (TRT Tabii Spor 6)
16:00 MKE Ankaragücü - Keçiörengücü (TRT Spor)
19:00 Fatih Karagümrük - Pendikspor (TRT Spor)
Premier Lig
15:30 Tottenham - Newcastle United
18:00 Crystal Palace - Chelsea
18:00 Southampton - Brentford
18:00 Bournemouth - Everton
18:00 Manchester City - West Ham United
18:00 Aston Villa - Leicester City
20:30 Brighton & Hove Albion - Arsenal
Serie A
17:00 Venezia - Empoli
20:00 Fiorentina - Napoli
22:45 Hellas Verona - Udinese
Ligue 1
19:00 Saint-Etienne - Reims
21:00 Lille - Nantes
23:00 Lyon - Montpellier