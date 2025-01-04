4 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre Galatasaray ve Göztepe karşı karşıya gelecek. Premier Lig’de ise şampiyonluk yarışı veren Arsenal, Brighton’u konuk edecek. Bu kapsamda Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya Kral Kupası, ransa Ligue 1, Portekiz Ligi ve İtalya Serie A’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Peki, 4 Ocak bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar 4 Ocak 2025 Cumartesi listesi…