9 Mart 2026 Pazartesi günü futbolseverleri ekran başına kilitleyecek maçlar oynanacak. Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın perdesi bugün oynanacak mücadelelerle kapanacak. Gözler özellikle Kayserispor-Trabzonspor maçında olacak. Süper Lig'in yanı sıra İtalya Serie A, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) ve İspanya La Liga'da da kritik karşılaşmalar var. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 9 Mart 2026 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın bilgileri!
9 MART 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
Süper Lig
16:00 Eyüpspor - Kocaelispor (beIN Sports)
20:00 Kayserispor - Trabzonspor (beIN Sports)
20:00 Alanyaspor - Gençlerbirliği (beIN Sports)
İtalya Serie A
Lazio Rome - Sassuolo Calcio
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup)
22:30 West Ham United FC - Brentford
23:00 Espanyol Barcelona - Real Oviedo