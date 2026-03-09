Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 9 MART 2026 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig, La Liga, Serie A, FA Cup maç fikstürü

        Bugünkü maçlar 9 Mart Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        9 Mart 2026 Pazartesi günü futbolseverleri ekran başına kilitleyecek maçlar oynanacak. Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın perdesi bugün oynanacak mücadelelerle kapanacak. Gözler özellikle Kayserispor-Trabzonspor maçında olacak. Süper Lig'in yanı sıra İtalya Serie A, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) ve İspanya La Liga'da da kritik karşılaşmalar var. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 9 Mart 2026 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın bilgileri!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 10:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ soruları yanıt buldu. 9 Mart 2026 Pazartesi günü futbolda heyecan tam gaz devam edecek. Bugün Trendyol Süper Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A ve İngiltere Federasyon Kupası'nda kritik karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig’de 25. haftanın kapanış maçında Kayserispor-Trabzonspor maçı dikkat çekiyor. İşte 9 Mart 2026 maç programı ve mücadelelerin canlı yayın kanalları...

        2

        9 MART 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

        Süper Lig

        16:00 Eyüpspor - Kocaelispor (beIN Sports)

        20:00 Kayserispor - Trabzonspor (beIN Sports)

        20:00 Alanyaspor - Gençlerbirliği (beIN Sports)

        3

        İtalya Serie A

        Lazio Rome - Sassuolo Calcio

        4

        İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup)

        22:30 West Ham United FC - Brentford

        5

        İspanya La Liga

        23:00 Espanyol Barcelona - Real Oviedo

        HTSPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        Petrol fiyatları 100 doları aştı
        Petrol fiyatları 100 doları aştı
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Rihanna'nın evine silahlı saldırı
        Rihanna'nın evine silahlı saldırı
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Hamile kadın işten çıkartılamaz
        Hamile kadın işten çıkartılamaz