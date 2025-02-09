9 Şubat Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Bundesliga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Trendyol 1. Lig ve Süper Lig’de önemli karşılaşmalar oynanacak. La Liga’da Sevilla ile Barcelona mücadele edecek. Bugünkü maç takvimine göre Trendyol Süper Lig’de Alanyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Adana Demirspor, Antalyaspor, Başakşehir gibi takımlar sahaya çıkacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 9 Şubat 2025 Pazar listesi…