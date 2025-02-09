Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 9 ŞUBAT 2025 PROGRAMI || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 9 Şubat 2025 programı: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        9 Şubat 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Bugün Süper Lig, 1. Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga'da önemli karşılaşmalar oynanacak. Trendyol Süper Lig'de bugün Alanyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Adana Demirspor, Antalyaspor, Başakşehir gibi takımlar sahaya çıkacak. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 9 Şubat 2025 bugünkü maç takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 10:34 Güncelleme: 09.02.2025 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        9 Şubat Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Bundesliga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Trendyol 1. Lig ve Süper Lig’de önemli karşılaşmalar oynanacak. La Liga’da Sevilla ile Barcelona mücadele edecek. Bugünkü maç takvimine göre Trendyol Süper Lig’de Alanyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Adana Demirspor, Antalyaspor, Başakşehir gibi takımlar sahaya çıkacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 9 Şubat 2025 Pazar listesi…

        2

        9 ŞUBAT 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        SÜPER LİG

        13:30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)

        16:00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe (beIN Sports 1)

        19:00 Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor (beIN Sports 1)

        19:00 Bitexen Antalyaspor - Rams Başakşehir FK (beIN Sports 2)

        3

        1. LİG

        13:30 Bandırmaspor - Şanlıurfaspor (TRT Spor, beIN Sport Max 1)

        13:30 Boluspor - Ankara Keçiörengücü (beIN Sport Max 2)

        16:00 İstanbulspor AS - MKE Ankaragücü (TRT Spor, beIN Sports 2)

        19:00 Vavacars Karagümrük - Ümraniyespor (TRT Spor, beIN Sport Max 1)

        4

        LALİGA

        16:00 Alaves - Getafe (S Sport)

        18:15 Valencia - Leganes (S Sport)

        20:30 R. Sociedad - Espanyol (S Sport)

        23:00 Sevilla - Barcelona (S Sport Plus)

        5

        SERİE A

        14:30 Venezia - Roma

        17:00 Cagliari - Parma

        17:00 Lazio - Monza

        20:00 Lecce - Bologna

        22:45 Napoli - Udinese

        6

        LİGUE 1

        17:00 Lyon - Reims

        19:15 AJ Auxerre - Toulouse

        19:15 Strasbourg - Montpellier

        22:45 Angers - Marsilya

        7

        BUNDESLİGA

        17:30 Holstein Kiel - Bochum

        19:30 Leipzig - St Pauli

        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat!
        Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Tuzla'da kolonlarından ses gelen 4 katlı bina tahliye edildi
        Tuzla'da kolonlarından ses gelen 4 katlı bina tahliye edildi
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"
        Edirne'de Balkan geleneği "Bocuk" kutlandı
        Edirne'de Balkan geleneği "Bocuk" kutlandı
        Türkiye kaç şiddetinde hissedecek?
        Türkiye kaç şiddetinde hissedecek?
        Silivri'de deniz suyu çekildi
        Silivri'de deniz suyu çekildi
        Musk'ın verilere erişimi yasaklandı
        Musk'ın verilere erişimi yasaklandı
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Almanya'da son seçim anketi
        Almanya'da son seçim anketi
        Zelenskiy: Putin orduya 100 bin asker daha alıyor
        Zelenskiy: Putin orduya 100 bin asker daha alıyor
        LÖSEV'e bağışladığı 8 villa 'Şirinler Köyü' olacak
        LÖSEV'e bağışladığı 8 villa 'Şirinler Köyü' olacak
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?