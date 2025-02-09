Bugünkü maçlar 9 Şubat 2025 programı: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
9 Şubat 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Bugün Süper Lig, 1. Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga'da önemli karşılaşmalar oynanacak. Trendyol Süper Lig'de bugün Alanyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Adana Demirspor, Antalyaspor, Başakşehir gibi takımlar sahaya çıkacak. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 9 Şubat 2025 bugünkü maç takvimi…
9 Şubat Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Bundesliga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Trendyol 1. Lig ve Süper Lig’de önemli karşılaşmalar oynanacak. La Liga’da Sevilla ile Barcelona mücadele edecek. Bugünkü maç takvimine göre Trendyol Süper Lig’de Alanyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Adana Demirspor, Antalyaspor, Başakşehir gibi takımlar sahaya çıkacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 9 Şubat 2025 Pazar listesi…
9 ŞUBAT 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
SÜPER LİG
13:30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)
16:00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe (beIN Sports 1)
19:00 Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor (beIN Sports 1)
19:00 Bitexen Antalyaspor - Rams Başakşehir FK (beIN Sports 2)
1. LİG
13:30 Bandırmaspor - Şanlıurfaspor (TRT Spor, beIN Sport Max 1)
13:30 Boluspor - Ankara Keçiörengücü (beIN Sport Max 2)
16:00 İstanbulspor AS - MKE Ankaragücü (TRT Spor, beIN Sports 2)
19:00 Vavacars Karagümrük - Ümraniyespor (TRT Spor, beIN Sport Max 1)
LALİGA
16:00 Alaves - Getafe (S Sport)
18:15 Valencia - Leganes (S Sport)
20:30 R. Sociedad - Espanyol (S Sport)
23:00 Sevilla - Barcelona (S Sport Plus)
SERİE A
14:30 Venezia - Roma
17:00 Cagliari - Parma
17:00 Lazio - Monza
20:00 Lecce - Bologna
22:45 Napoli - Udinese
LİGUE 1
17:00 Lyon - Reims
19:15 AJ Auxerre - Toulouse
19:15 Strasbourg - Montpellier
22:45 Angers - Marsilya