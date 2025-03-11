Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 11 Mart Salı günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı bugün oynanacak 4 maçla başlıyor. Bugünkü maç takvimine göre Devler Ligi son 16 turu rövanş maçları kapsamında Barcelona, Inter, Bayern Münih, Liverpool, Paris Saint-Germain gibi takımlar sahaya çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, Şampiyonlar Ligi’nde kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 11 Mart 2025 bugünkü maç programı…