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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 11 MART 2025: Bugün hangi maçlar var, Şampiyonlar Ligi'nde kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünkü maç programı

        Bugünkü maçlar 11 Mart 2025: Bugün hangi maçlar var, Şampiyonlar Ligi'nde kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        11 Mart 2025 bugünkü maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı yaşanırken, Asya AFC Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Championship'te mücadeleler devam ediyor. Devler Ligi'nde rövanş mücadelelerinin ardından çeyrek finale yükselecek ekipler de belli olacak. Kritik karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanallları için araştırmalara başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, Şampiyonlar Ligi'nde kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 11 Mart 2025 bugünün maç takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 08:30 Güncelleme: 11.03.2025 - 08:30
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        Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 11 Mart Salı günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı bugün oynanacak 4 maçla başlıyor. Bugünkü maç takvimine göre Devler Ligi son 16 turu rövanş maçları kapsamında Barcelona, Inter, Bayern Münih, Liverpool, Paris Saint-Germain gibi takımlar sahaya çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, Şampiyonlar Ligi’nde kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 11 Mart 2025 bugünkü maç programı…

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        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları bugün başlıyor.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda 11 Mart Salı ve 12 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.

        "Devler Ligi"nde son 16 turu rövanş maçlarında rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

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        11 MART 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        TRENDYOL 1. LİG

        16:00 Manisa FK-Iğdır FK TRT Spor, BeIN SPORTS 2

        20:30 Amed SK-Gençlerbirliği TRT Spor, BeIN SPORTS 2

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        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ - SON 16 TURU RÖVANŞ MAÇLARI

        20.45 Barcelona (İspanya)-Benfica (Portekiz) (1-0) TRT Spor

        23.00 Liverpool (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (1-0) tabii Spor

        23.00 Inter (İtalya)-Feyenoord (Hollanda) (2-0) tabii Spor 1

        23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Bayern Münih (Almanya) (0-3) TRT Spor

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        ASYA AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ - SON 16 TURU

        13:00 Yokohama M.-Shanghai

        15:00 Johor Darul-Buriram

        23:00 Al Ahli-Al Rayyan

        23:00 Al Hilal-Pakhtakor

        ASYA AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ 2 - ÇEYREK FİNAL

        23:00 Al Taawon-TS Tabriz

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        İNGİLTERE CHAMPİONSHİP

        22:45 Burnley-West Bromwich

        22:45 Cardiff-Luton Town

        22:45 Derby County-Coventry

        22:45 Middlesbrough-QPR

        22:45 Norwich-S. Wednesday

        22:45 Sunderland-Preston

        23:00 Sheffield Utd-Bristol CityHollanda

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