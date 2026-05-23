Bugünkü maçlar 23 Mayıs Cumartesi: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Futbolseverlerin merakla takip ettiği günün maç takvimi netleşti. 23 Mayıs Cumartesi günü, dünyanın en prestijli ve yüksek ödüllü karşılaşmalarından biri olan Championship Play-Off Finali sahne alacak. İngiltere'de Hull City ile Middlesbrough, Premier Lig'e yükselmek için Wembley Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Almanya'da ise Berlin'de oynanacak finalde heyecan dorukta olacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 23 Mayıs Cumartesi gününün maç programı ve detaylar…
23 MAYIS 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
İngiltere - Championship Yükselme Play Off Final
17:30 Hull City-Middlesbrough (TV8)
Almanya - DFB Kupası Final
21:00 Bayern Münih-Stuttgart
İtalya - Serie A
19:00 Bologna-Inter (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)
21:45 Lazio-Pisa (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)
İspanya - LaLiga
22:00 Real Betis-Levante (S Sport Plus-Konferans Yayın)
22:00 Mallorca-Real Oviedo (S Sport Plus-Konferans Yayın)
22:00 Celta Vigo-Sevilla (S Sport Plus-Konferans Yayın)
22:00 Getafe-Osasuna (S Sport Plus-Konferans Yayın)
22:00 Girona-Elche (S Sport Plus-Konferans Yayın)
22:00 Valencia-Barcelona (S Sport Plus-Konferans Yayın)
22:00 Real Madrid-Athletic Bilbao (S Sport Plus-Konferans Yayın)
22:00 Deportivo Alaves-Rayo Vallecano (S Sport Plus-Konferans Yayın)
22:00 Espanyol-Real Sociedad (S Sport Plus-Konferans Yayın)