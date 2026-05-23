Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Bugünkü maçlar listesi 23 Mayıs 2026 Cumartesi: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 23 Mayıs Cumartesi: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Futbolseverlerin merakla takip ettiği günün maç takvimi netleşti. 23 Mayıs Cumartesi günü, dünyanın en prestijli ve yüksek ödüllü karşılaşmalarından biri olan Championship Play-Off Finali sahne alacak. İngiltere'de Hull City ile Middlesbrough, Premier Lig'e yükselmek için Wembley Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Almanya'da ise Berlin'de oynanacak finalde heyecan dorukta olacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 23 Mayıs Cumartesi gününün maç programı ve detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 11:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        23 Mayıs Cumartesi günü futbol gündemi yoğun bir programla dikkat çekiyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmaların başında Championship Play-Off Finali geliyor. İngiltere’de Hull City ile Middlesbrough, Premier Lig’e yükselme mücadelesi için Wembley’de sahaya çıkacak. Almanya’da ise Berlin’de oynanacak kritik finalde heyecan doruğa ulaşacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanallarda yayınlanacak? İşte 23 Mayıs Cumartesi gününün öne çıkan maçları ve tüm detaylar…

        2

        23 MAYIS 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

        İngiltere - Championship Yükselme Play Off Final

        17:30 Hull City-Middlesbrough (TV8)

        3

        Almanya - DFB Kupası Final

        21:00 Bayern Münih-Stuttgart

        4

        İtalya - Serie A

        19:00 Bologna-Inter (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

        21:45 Lazio-Pisa (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

        5

        İspanya - LaLiga

        22:00 Real Betis-Levante (S Sport Plus-Konferans Yayın)

        22:00 Mallorca-Real Oviedo (S Sport Plus-Konferans Yayın)

        22:00 Celta Vigo-Sevilla (S Sport Plus-Konferans Yayın)

        22:00 Getafe-Osasuna (S Sport Plus-Konferans Yayın)

        22:00 Girona-Elche (S Sport Plus-Konferans Yayın)

        22:00 Valencia-Barcelona (S Sport Plus-Konferans Yayın)

        22:00 Real Madrid-Athletic Bilbao (S Sport Plus-Konferans Yayın)

        22:00 Deportivo Alaves-Rayo Vallecano (S Sport Plus-Konferans Yayın)

        22:00 Espanyol-Real Sociedad (S Sport Plus-Konferans Yayın)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kırsal evlerin toprak damları bilim şenliği

        Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kırsal evlerin toprak damlarında bilim şenliği düzenlendi

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        CHP'de iki kritik toplantı
        CHP'de iki kritik toplantı
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Türkiye'nin burç haritası! En çok ve en az hangi burç doğdu?
        Türkiye'nin burç haritası! En çok ve en az hangi burç doğdu?
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?
        İnsanların yüzde 90'ı neden sağ elini kullanıyor?
        İnsanların yüzde 90'ı neden sağ elini kullanıyor?
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Yollar kan gölü... 3 kentte 10 ölü!
        Yollar kan gölü... 3 kentte 10 ölü!
        Bayram temizliği ölüm getirdi!
        Bayram temizliği ölüm getirdi!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        İşte "sarı" alarm verilen 45 ilimiz ve hava durumu!
        İşte "sarı" alarm verilen 45 ilimiz ve hava durumu!
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
        "Semiramis sağlığına kavuştu"