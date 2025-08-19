Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Buhara nerede, hangi ülkede? Buhara nerenin, hangi ülkenin şehri?

        Buhara nerede, hangi ülkede? Buhara nerenin, hangi ülkenin şehri?

        Tarihi İpek Yolu'nun üzerinde, turkuaz kubbelerin ve kerpiç duvarların arasından yükselen minarelerin gökyüzüne uzandığı, adeta Binbir Gece Masalları'ndan fırlamış bir şehir... Burası, Orta Asya'nın kalbinde, yüzyıllar boyunca bilimin, sanatın ve maneviyatın en önemli merkezlerinden biri olmuş olan kadim Buhara'dır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 12:42 Güncelleme: 19.08.2025 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Buhara nerede, hangi ülkede?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dar ve labirenti andıran sokaklarında yürürken alimlerin, şairlerin ve kaşiflerin fısıltılarının hala duyulduğu bu şehir, yaşayan bir müze gibidir. Peki, bu efsanevi vaha şehri tam olarak Buhara nerede?

        İslam medeniyetinin en parlak dönemlerinde "Kubbet-ül İslam" (İslam'ın Kubbesi) unvanıyla anılan üç şehirden biri olan Buhara, sadece mimari bir hazine değil, aynı zamanda derin bir ruhani kimliğe de sahiptir. Buhara hangi ülkede sorusunun yanıtı bizi bugün Özbekistan'a götürse de, şehrin mirası ve etkisi, coğrafi sınırları aşarak tüm Türk-İslam dünyasına yayılır.

        BUHARA NEREDE?

        Tarihi İpek Yolu güzergahının en önemli duraklarından biri olan Buhara, Orta Asya'da, Özbekistan'ın güneybatısında yer alır. Şehir, bölgenin en büyük çöllerinden biri olan Kızılkum Çölü'nün ortasında, gerçek bir vaha şehri olarak konumlanmıştır. Varlığını ve tarih boyunca sahip olduğu bereketi, Zerefşan Nehri'nin suladığı verimli topraklara borçludur. Nehir bugün doğrudan şehrin içinden geçmese de, yeraltı kanalları ve su sistemleri sayesinde bu çöl coğrafyasının ortasında hayat bulmuştur.

        REKLAM

        Buhara, sert bir karasal çöl iklimine sahiptir. Yazları oldukça sıcak ve kurak, kışları ise soğuk geçer. Bu coğrafi konumu, onu tarih boyunca çölde uzun yolculuklar yapan kervanlar için hayati bir dinlenme, ticaret ve ikmal noktası yapmıştır. Etrafı çöllerle çevrili bu izole ve korunaklı yapısı, aynı zamanda zengin bir kültür ve bilimin gelişmesi için de uygun bir ortam sağlamıştır.

        BUHARA HANGİ ÜLKEDE?

        Buhara, zengin tarihi ve Türk-İslam medeniyetindeki kilit rolüyle bilinen, bağımsız bir Orta Asya Türk devleti olan Özbekistan Cumhuriyeti'nin bir şehridir. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Özbekistan, Semerkant ve Hive gibi diğer tarihi şehirleriyle birlikte, bölgenin en zengin kültürel mirasına sahip ülkesidir. Buhara, bu mirasın en önemli ve en iyi korunmuş parçalarından biridir.

        Şehir, Özbekistan'ın idari yapısı içinde Buhara vilayetinin merkezidir. Ülkenin turizm gelirlerinde Semerkant ile birlikte aslan payını alan Buhara, Özbekistan'ın ulusal kimliğinin ve tarih bilincinin de temel taşlarından birini oluşturur. Ülkenin dört bir yanından ve dünyadan gelen ziyaretçiler için Buhara, sadece bir şehir değil, aynı zamanda görkemli bir geçmişe açılan bir kapıdır.

        BUHARA HANGİ ÜLKENİN ŞEHRİ?

        Bugün Özbekistan'ın en önemli tarihi şehirlerinden biri olan Buhara, geçmişte kendi adıyla anılan güçlü bir hanlığın başkenti olarak bölge siyasetine yön vermiştir. Şehrin tarihi, 2.500 yıl öncesine, Ahameniş İmparatorluğu dönemine kadar uzansa da, asıl parlak dönemini İslamiyet'in kabulünden sonra yaşamıştır. 9. ve 10. yüzyıllarda Samani İmparatorluğu'nun başkenti olan Buhara, Bağdat'a rakip olacak düzeyde bir ilim ve kültür merkezi haline gelmiştir. Tıbbın babası olarak kabul edilen İbn-i Sina gibi pek çok büyük alim, bu dönemde Buhara'da yaşamış ve çalışmalarını burada yürütmüştür.

        Cengiz Han tarafından büyük bir yıkıma uğratıldıktan sonra Timur ve Şeybaniler döneminde yeniden canlanan şehir, 16. yüzyıldan itibaren Buhara Hanlığı'nın ve daha sonra Buhara Emirliği'nin başkenti olmuştur. Yüzyıllar boyunca bu statüsünü koruyan Buhara, 19. yüzyılın sonlarında Çarlık Rusyası'nın egemenliğine girmiş ve 1920'de Sovyet Kızıl Ordusu tarafından işgal edilerek Buhara Emirliği'ne son verilmiştir. Bu zengin ve çalkantılı tarih, Buhara'yı sadece Özbekistan'ın değil, aynı zamanda Samanilerin, Şeybanilerin ve Buhara Hanlığı'nın da şehri yapar.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        İngiltere'de lüks ev sahiplerine yeni vergi hamlesi
        İngiltere'de lüks ev sahiplerine yeni vergi hamlesi
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Ticari araçlarda yeni dönem
        Ticari araçlarda yeni dönem
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Sıcak hava ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sıcak hava ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        İlişki bilmecesi
        İlişki bilmecesi
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Adalet Bakanı Tunç'tan Hakan Çakır cinayetiyle ilgili açıklama
        Adalet Bakanı Tunç'tan Hakan Çakır cinayetiyle ilgili açıklama
        Eşlerden biri hipertansiyonsa, diğerinde de risk artıyor
        Eşlerden biri hipertansiyonsa, diğerinde de risk artıyor