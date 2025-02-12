Buiak-Kibariye 19 Şubat'ta aynı sahnede

Konser serileri ve düet projeleri ile yılın en heyecan verici işbirliği için bir araya gelen İspanyol müziğinin Grammy ödüllü güçlü sesi BUIKA’nın sahnesine, Türk Arabesk müziğinin kraliçesi KİBARİYE konuk olacak.

İki efsane isim BKM Organizasyonu ile gerçekleşecek ilk konserleri için, 19 Şubat’ta Volkswagen Arena sahnesinde buluşmaya hazırlanıyor.

Konserde, solo performanslarının yanı sıra sürpriz parçalarda düet yapacak iki yıldız isim, İspanyol ve Türk müziği arasında muhteşem bir geçiş yaparak müzikal şölen yaşatacak.

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90’lı yıllara damga vuran, sözü ve müziği Sezen Aksu imzası taşıyan “Sevdam Ağlıyor” parçasını birlikte seslendiren ikilinin ilk single’ı BKM etiketi ile geçtiğimiz haftalarda (31 Ocak) dijital platformlarda yayınlanmış, müzikseverlerden tam not almıştı. Kibariye’nin nağmeleriyle kalpleri fetheden şarkıda, Grammy ödüllü İspanyol sanatçı Buika Türkçe şarkı söyleyerek Türk dinleyicilerine sürpriz yaptı…

Yaza doğru Açıkhava sahnelerinde konserler vermek için turneye hazırlanan iki yıldız ismin yeni parçaları 2025’in ilk çeyreğinde dijital platformlarda yayınlanmaya devam edecek. Buika ve Kibariye’nin nağmeleriyle kalbinizi fethedecek şarkıların da yer alacağı, 19 Şubat’ta Volkswagen Arena’da gerçekleşecek iki dev ismin ilk konserini kaçırmayın!