Bülent Albayrak: Tel Aviv'e finale gidiyoruz

UEFA Avrupa Lİgi I Grubu'nda 1-0 mağlubiyetle sonuçlanan Villarreal maçının ardından açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, "Bugünkü maç hem ilkemiz hem de Sivasspor için çok önemliydi. Ama Avrupa'nın çok üst düzey takımlarından birine karşı oynadık. İnanılmaz mücadele ettik maçta. Yediğimiz golün haricinde çok fazla pozisyon vermedik. Golden hemen önce Fayçal'ın bir pozisyonu var. İyi vurabilseydi belki biz öne geçecektik. O top döndü ve bize gol oldu. Takımımızın göstermiş olduğu mücadeleden son derece memnunum. İnanılmaz mücadele ettiler ve bu takım 3 günde bir maç oynuyor. Aynı oyuncularla oynuyoruz, sürekli 90 dakika gerçekten oyuncular gidemiyor ama bu oyuncuların bu fedakarca mücadelesi gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Bu maçın sonucu şöyle önemli; Maccabi takımı puan kaybettikten sonra biz yensek orada beraberlik olacaktı. Biz berabere kalsak da sonuçta değişen bir şey yoktu. Sonuçta ülke puanı kaybı var burada. Biz Tel Aviv'e final maçı oynamaya gideceğiz. Onları orada yenmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Buradaki iyi oynadığımız maçta 2-1 mağlup olmuştuk. Biz onları orada yenebilecek güçteyiz. Bu gruptan orada güzel bir galibiyet alıp çıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Albayrak sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bir hususu dile getirmek istiyorum. Hastalık nedeniyle, sakatlık nedeniyle, kovid nedeniyle, bunu dile getirdiğimizde yapılan eleştiriler. Sürekli şikayet ediyoruz gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bugün 15 kişiyle sahaya çıktık. 15'inci oyuncumuz kaleciydi. Ağlama ya da şikayet anlamında olan bir şey değil. Biz sene başında güzel ve geniş bir kadro kurduk. Türkiye, Avrupa ve Türkiye liginde oynayabilecek bir kadro kurduk. Sonuçta bütün bunları hesaplayarak girdik lige. Biz Covid 19'u hesaplayamadık. Türkiye'de en fazla darbeyi bize vurdu. 2-3 arkadaşımız sadece 2 antrenmanla sahaya çıktı. Bu çok kolay bir şey değil. 75-80 dakika sahada inanılmaz mücadele etmek çok kolay değil. Bunlara rağmen arkadaşlarımı gerçekten yürekten kutluyorum. Sadece üzüntümüz mağlup olmak evimizde. Ülke puanına katkıda bulunamadık bu üzüyor bizi."

EMERY: AMACIMIZA ULAŞTIK

Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery, maç öncesi planlarını yerine getirdiklerini belirterek, "Öncelikle buraya gelme amacımızı gerçekleştirdik. Buruya biz galibiyet için gelmiştik, galip gelmemiz halinde gruptan çıkmayı başaracaktık. Aldığımız galibiyet ile de bunu başarmış olduk. 90 dakika boyunca takım olarak savaştık, yapmamız gerekeni ortaya koyduk ve üç puanı aldık. Bu da bizim bir üst tura çıkmamızı sağladı. Takımdaki genç ve tecrübeli tüm oyuncularımızı değerlendirmeye çalıştık. Hepsi çok güzel performans gösterdi. Onlardan memnunum. Gruptan çıkmayı amaçlamıştık ve bu amacımıza ulaştık. Genel olarak kolektif bir oyun ortaya kolduk. Sonuca odaklanmıştık. Gücümüzü kontrollü bir şekilde kullandık, gerektikçe pozisyona girdik. Uygun zamanda uygun hamleleri yapabilmek için sabretmemiz gerekti. Oyuncu değişikliklerinden önceki ve sonraki planımız tamamen aynıydı. Maç boyunca bu oyun yapısını koruduk. Bu galibiyet takıma güven verdi. Bu şekilde devam etmeye çalışacağız. Önümüzdeki Karabağ maçına rağmen biz gruptan çıkmayı garantiledik. Bunun da verdiği bir rahatlık var ama bu rahatlık bizi oyundan düşürmeyecek. Karabağ maçına da kazanmak için çıkacağız" dedi.

Emery, Sivasspor'a ise yaşanan koronavirüs vakaları nedeni ile geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Umarım bir an önce sağlıklarına kavuşurlar" ifadelerini kullandı.