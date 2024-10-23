Bülent Ersoy: Bir kere döndüm bir daha dönmem

Öte yandan Bülent Ersoy, geçtiğimiz haftalarda ünlü isimlerin vefat etmesi ile beraber cenaze törenlerine vefa gösterilmemesiyle ilgili "Cenazeme kimse gelmesin. Ben kendim giderim" şeklindeki açıklamalarda bulunmuştu. Ersoy'a bu sözleri hatırlatıldı.