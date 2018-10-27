Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bülent Korkmaz, maçta iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, oyuncularını kutladı.

Maçta öne geçen taraf olduklarını hatırlatan Korkmaz, "Golden sonra bocaladık. Ortada bir karşılaşmaydı ama maçın genelinde oyuna hakim olmaya çalışan, pozisyona girmeye çalışan taraftık. Trabzonspor da iyi mücadele etti. Kazanamıyorsak, kaybetmeyeceğiz. Bir puan bizim gibi takımlar için çok iyi. Kendi evinizde oynuyorsunuz ama kaybetmemek her zaman için önemli." diye konuştu.

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