Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

Puanını 27'ye yükselten ve ilk devreyi 8 galibiyet 3 beraberlikle 6. sırada kapatan Antalyaspor'da Bülent Korkmaz maç sonrasında açıklamalar yaptı. Korkmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bizim için 1 puan kazanılan 1 puan çünkü çok eksiğimiz vardı. Direkt olarak oynayan 6 oyuncumuz yoktu. Kendimi evimizde iyi savunduk diyebilirim, 1 puanı aldık. Total puan olarak da düşündüğümüzün üzerindeyiz. İlk yarıyı böyle kapamamız ve gol yemeden bitirmemiz anlamlıydı. Bu sezon, zor bir sezon oldu ama üstesinden geldiler.

Sezona çok zor şartlarda girdik. Düşen ilk takım olarak, gönderilen ilk teknik direktör olarak gösteriliyorduk. Herkesin kendi fikri saygı duyuyorum. Oyuncularım çok özverili çalıştılar. Herkes her şeyi eksiksiz olarak yapmaya çalıştı. Eksiklerimizi, takım halinde oynayarak gidermeye çalıştık. Doğru işler de yanlış işler de yaptık. Takım olarak hareket etmek önemliydi, bütün olarak hareket ettik. Özel oyuncularımız olmasa bile, özel karakterler vardı"

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