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        Bülent Şakrak'tan boşanma sonrası ilk paylaşım

        Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini iki gün önce sonlandıran Bülent Şakrak, boşandıktan sonra oğlu Ali ve eski eşinin kızı Melisa Nur Akgün ile tatile çıktı

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 10:18
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        2015'te nikâh masasına oturan ve Ali adında bir çocukları bulunan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın evliliklerinde sorun yaşadığı ileri sürülmüştü. Düvenci ile Şakrak'ın bir süredir çift terapistine gittiği ancak aralarındaki problemleri çözemediği iddiaları ortaya atılmıştı.

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        "HER ŞEY YOLUNDA, MUTLUYUZ"

        Bülent Şakrak, ocak ayında "Öyle bir şey yok. Instagram'da fotoğraf paylaşmıyoruz diye boşanma söylentisi çıkar mı? Hey şey yolunda, çok şükür mutluyuz" demişti.

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        "ARTIK SESSİZ KALMAMAK GEREKTİĞİNİ FARK ETTİM" DEMİŞTİ

        Ceyda Düvenci ise nisan ayında "Artık sessiz kalmamak gerektiğini fark ettim. Yine saçma sapan haberler çıkmış… O kadar zor zamanlardan geçiyoruz ki, böyle şeylere cevap vermemek gerektiğini düşünen bir taraftaydım. Yaşadığımız hayat belli, ne olduğumuz belli, ne yaptığımız belli ama bakıyorum bunun sonu gelmiyor. Hemen minicik bir açıklama yapmak istiyorum. Biz gayet mutlu bir çiftiz. Hiçbir sorun yok. Hani düşündüğünüz gibi durumlar söz konusu bile değil. Ağzıma bile almak istemediğim durumlar" ifadelerini kullanmıştı.

        Bülent Şakrak, yine nisanda eşinin 46'ncı yaş gününde 'Seni hiç bırakmayacağım' şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

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        Ancak bu açıklamalarının ardından çift, 10 Temmuz'da boşanmıştı.

        Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 8 yıllık evliliklerini İzmir-Ödemiş Adliyesi'nde 15 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.

        Çiftin oğulları Okan Ali'nin velayeti annesine verilmişti. 

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        Bülent Şakrak, boşanmanın ardından oğlu Ali ve eski eşi Ceyda Düvenci'nin Engin Akgün ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa ile birlikte tatile çıktı. 

        Ali ve Melisa ile keyifli vakit geçiren Şakrak, o anları da sosyal medya hesabı üzerinden "Oğlum Ali, kızım Melisa" etiketi ile takipçileriyle paylaştı. 

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        "BOŞANMA KARARINI BEN VERMEDİM"

        Öte yandan Ceyda Düvenci, geçtiğimiz ay Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile boşanmanın sinyalini vermişti: Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın… Sözler yetersiz kalırmış bazen… Evet gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim… Ve hayat sana yine de teşekkür ederim, vardır benim için bir planın hep bilirim… Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum… Ateş böcekleri iyidir… Bir de sinek kuşları, bir de kırlangıçlar ve baykuşlar…

        Ceyda Düvenci, bir takipçisinin geçtiğimiz ay, 'Niye boşanıyorsunuz?' şeklindeki sorusuna 'Boşanma kararını ben vermedim' yanıtını vermişti.

        #bülent şakrak
        #ceyda düvenci
        #Ali Şakrak
        #melisa nur akgün
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