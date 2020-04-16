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Oyuncu Bülent Şakrak, eşi Ceyda Düvenci ve çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdürüyor.

Instagram'a eklediği mutlu aile pozlarıyla dikkat çeken Şakak, bu kez Düvenci'nin 43. yaşına özel romantik bir paylaşımda bulundu.

"5 YIL OLMUŞ BİLE"

Eşiyle çekildiği bir kareyi yayınlayan oyuncu, altına şu notu düştü:

Bu fotoğraf seninle kutladığımız ilk doğum gününden. 5 yıl olmuş bile. Neler oldu, neler geçti... İyi ki dediğimiz bir yılın hali. Şükür... Kim bilir daha neler olup geçecek...

"DİNLEDİĞİM EN GÜZEL TÜRKÜLERİMSİN"

Çoluk çocuğa karışmış, hayat maçını şimdilik önde oynamaya devam ederek şans ile çabayı, istemek ile duayı, hayal ile rüyayı bir arada tıpkı bir lunapark kıvamında geçirdiğimiz yeni yaşların olsun. Dinlediğim en güzel türkülerim, en şık fırtınalarda çocuklarımla demir attığım limanımsın.

Hastalık ve sağlıkla bu zaman da bir hayli dalga geçerek, iyi gün ve kötü günü kıblemiz bilerek, inandığım kutlu yolda el ele yürüdüğümsün. Yaşların, yaşlarımız nice olsun. Hak korusun, saklasın bizi. Seni seviyorum.

Bülent Şakrak'ın paylaşımının altına takipçileri, yüzlerce 'iyi ki doğdun' dileklerini sundu.